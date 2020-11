Damos la bienvenida al Rey de #España Felipe VI, al líder @PabloIglesias y la de…

Damos la bienvenida al Rey de #España Felipe VI, al líder @PabloIglesias y la delegación que arribó a la sede de gobierno para ser parte de la transmisión de mando junto al pueblo boliviano. https://t.co/8XiSlivnYG

Fuente: Luis Alberto Arce Catacora por Luis Arce Catacora (Lucho Arce)

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

Jeanine Áñez volvió a Beni, deja La Paz a un día de la posesión de Luis Arce | Unitel www.unitel.tv | 5 hours ago ...posesión de Luis Arce. "He vuelto al Beni, a mi hogar, los que hoy me están acosando, tendrán tiempo. Aquí me quedo, a seguir aportando desde el... de mando de Luis Arce y David Choquehuanca, que se llevará a cabo este domingo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Áñez estuvo en el cargo 361... Compartido: 5.7K

Suman solicitudes de auditoría y cívicos piden a Arce no asumir www.paginasiete.bo | 14 hours ago ...Yolanda Mamani Cayo / La Paz Cuando faltan horas para que Luis Arce asuma la presidencia, suman los pedidos de una auditoría a las... Compartido: 3.9K

Derrota de Trump deixa Bolsonaro com poucos aliados nas AmÊricas www1.folha.uol.com.br | 8 hours ago ...real ao controle que o ditador tem do país. No mês passado, a Bolívia voltou para o campo da esquerda com a vitória em primeiro turno de Luis... Arce, aliado de Evo, na eleição presidencial. Para Bolsonaro, restam agora poucos aliados naturais na vizinhança. O Chile permanece sob o comando... Compartido: 3.6K

'Mick Jagger da política': com Trump derrotado, Bolsonaro acumula apostas erradas em eleições de outros países www.terra.com.br | 5 hours ago ..., com a eleição de Luis Arce presidente em primeiro turno. Já na Venezuela, Guaidó não conseguiu obter o poder de fato, que segue nas mãos do autoritário... o Brasil, país que não está entre as prioridades na política externa americana. Na Bolívia, Luis Arce, apoiado por Evo Morales, ganhou as eleições... Compartido: 3.3K