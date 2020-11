De inspiradores a mentirosos, así califican a los discursos

Fuente: Página Siete

Erika Segales / La Paz

Inspirador, conciliador y reflexivo fueron los calificativos que legisladores y líderes políticos dieron sobre el discurso del vicepresidente David Choquehuanca. Mientras que el mensaje presidencial de Luis Arce fue calificado como de desafío, de campaña e incluso de mentiroso.

Ambos mandatarios hicieron énfasis en superar las diferencias y avanzar hacia la unidad en paz y complementariedad. Aunque el principal jefe de Estado subrayó que se afronta una crisis en política, salud y economía que se inició en noviembre de 2019, con el gobierno de Jeanine Añez, y hablo de cifras financieras negativas para el país.

“Deseamos que se cumpla lo que ha prometido y que sea un nuevo comienzo. Muy bueno el mensaje que emitió el presidente Arce sobre todo (…) Yo creo en la seriedad de nuestro presidente y todo lo que habló tiene que realizarlo con hechos”, expresó el cardenal Toribio Ticona después de la posesión.

Erwin Bazán, diputado de Creemos.

Mientras que la diputada del MAS Bertha Acarapi destacó los mensajes del Presidente y Vicepresidente como una convocatoria a la unidad y a la reconstrucción del país para superar las crisis que dejan la pandemia y el gobierno saliente.

“Están llamando a todos a trabajar por Bolivia. En este momento lo que nos urge a los bolivianos y bolivianas es trabajar en el tema de la estabilidad económica y también superar la crisis sanitaria, que nos ha dejado coronavirus. Lastimosamente se ha recordado que casi en un año este gobierno saliente ha dejado destruido el país, lo que ahora falta reconstruirlo”, dijo.

En la misma línea la exministra y vocera del MAS Marianela Paco manifestó: “El mensaje del presidente Arce está al nivel del desafío que le ha planteado el pueblo boliviano, esas palabras tendrá que cumplirlas en los próximos cinco años. Ambos mensajes (de los mandatarios) fueron conciliadores. No confundan justicia con venganza. El pueblo necesita justicia, que se le devuelva la dignidad, que se le devuelva los derechos”.

Por su parte, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé indicó que los discursos de ambos mandatarios son valorables, pero el mensaje de Choquehuanca fue “inspirador” y dijo que Arce habló de los desafíos que tiene por delante.

“El vicepresidente Choquehuanca tuvo un sentido discurso, muy inspirador para la convivencia, la fraternidad, la recuperación de valores, tan propios nuestros, de los pueblos y de todos los que hacemos esta Bolivia. El presidente Arce también ha tenido lo suyo, destacó que tenemos grandes desafíos por delante, pero ambos hablaron de la importancia de trabajar en paz”, señaló Rodríguez Veltzé.

Asimismo, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga publicó su postura en Twitter: “Mientras David Choquehuanca llama a la concordia, Luis Arce no tiene respuestas a la crisis económica que él nos legó, solo culpa a la lamentable gestión de transición. 14 años de despilfarro nos pasarán factura”.

El secretario ejecutivo del frente político Movimiento Demócrata Social (MDS), Vladimir Peña, diferenció ambos discursos: “Dos discursos distintos. El Vicepresidente trató de mostrarse reflexivo y dispuesto a superar varios males, pero no dijo nada de los 2/3. El presidente Arce confundió su posesión con un mitin de campaña. Debió hablarle al conjunto del país. Así comenzamos un nuevo tiempo”, publicó en Twitter.

Desde la oposición del Legislativo, el diputado y jefe de bancada de Creemos Erwin Bazán indicó que más allá de los mensajes, esperan ver hechos sobre la conciliación y el respeto. El asambleísta además calificó el discurso del flamante jefe de Estado como mentiroso.

Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente.

“Todos los bolivianos queremos reconciliación; sin embargo, es preciso que se den señales claras al respecto y que no sean simples poses, para nosotros es vital el tema de restablecimiento de los dos tercios como signo concreto de diálogo, es preciso mostrar en los hechos la capacidad de diálogo, de escuchar, eso es fundamental”, sostuvo.

Sobre las palabras del primer mandatario opinó: “Luis Arce comenzó con un discurso mentiroso, no es honesto, sino reconoce que no existe un modelo económico en la conducción que hizo el MAS de los últimos 14 años. El país no cambiado de base, de matriz productiva, seguimos siendo un país monoproductor y extractor de materias primas, esa es la realidad y los ingresos de país empezaron a caer desde el año 2014”.

Este medio intento comunicarse también con los legisladores de Comunidad Ciudadana, pero no se tuvo éxito. El frente liderado por Carlos Mesa realizó una protesta en demanda de los dos tercios durante el acto de posesión antes de abandonar la Asamblea Legislativa.