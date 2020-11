De saberes ancestrales e independencia de la justicia: 7 frases de Choquehuanca en su posesión

El vicepresidente David Choquehuanca fue fiel a su visión política «pachamamista» durante su acto de posesión, en la que recurrió frecuentemente al simbolismo, a los saberes ancestrales y a un anhelo de reconciliación y paz en el país. A diferencia de su presidente Luis Arce, su mensaje no estuvo enfocado en los traspiés del gobierno transitorio, sino en las analogías de la filosofía nativa para enfrentar los retos de los años vendireos.

Compartimos las siete frases más destacadas en su acto de posesión:

1. Ya no más persecución a la libertad expresión, ya no más judicialización de la política, ya no más abuso del poder.

2. El poder tiene que ser para ayudar, el poder tiene que circular, el poder, así como la economía, tiene que distribuir, tiene que fluir, así como la sangre fluye en nuestro organismo”.

3. Ya no más impunidad ¡Justicia hermanos! pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente”.

4. Pongamos fin a la intolerancia, a la violencia a los derechos humanos y nuestra madre tierra

5. “El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos, del fondo de sus corazones, significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones”.

6. Un modelo de gobierno donde el trabajo del hombre y la mujer sea importante para volver al noble camino de la integración, de respeto a las autoridades, a nuestra gente y la madre tierra.

7. Estamos volviendo a ser jiwasa, que es la muerte del individualismo y el egocentrismo. Estamos en tiempos de volver a nuestra raíz cultural y administrar las energías complementarias.