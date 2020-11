Debut a los 16 años y campeón de la Copa UEFA, conoce más datos sobre Marcelo Martins Moreno

Marcelo Martins Moreno nació el 18 de junio de 1987 en Santa Cruz. Su madre es boliviana y su padre es brasileño por lo que tiene doble nacionalidad.

El ‘Flecheiro’ es uno de los jugadores referentes del fútbol boliviano y actualmente es el capitán de la selección. Ayer (martes) marcó su gol 21 con la Verde y se convirtió en el goleador histórico superando a Joaquín Botero (20).

A continuación te presentamos otros diez datos curiosos de Martins Moreno que ha logrado en su carrera como futbolista profesional.

1. Su primer club profesional fue Oriente Petrolero en donde debutó en 2003 con solo 16 años de edad.

2. En 2004 probó suerte en el Vitoria de Bahía (Brasil), club con el que salió campeón estatal en 2005 y 2006.

3. Es uno de los cinco futbolistas, no nacidos en Brasil, que ha vestido la camiseta de la canarinha. Fue parte de su selección en la sub 17 y en la sub 20 jugando la Copa Sendai siendo campeón y marcando dos goles.

4. Su primer convocatoria a la selección de Bolivia fue en 2007, el técnico era Erwin Sánchez, debutando en Lima ante Perú cuando tenía 20 años de edad.

5. El primer gol de Martins con la Verde lo marcó frente a Venezuela en la eliminatoria para Sudáfrica 2010.

6. Fue el primer jugador boliviano en ser goleador de la Copa Libertadores de América logrando ocho goles con Cruzeiro; lo hizo en 2008.

7. Fue campeón de la Copa UEFA con el Shaktar Donetsk en 2009, además logró la Supercopa de Alemania con el Werder Bremen, la serie A con Cruzeiro y la Copa de Brasil con Flamengo.

8. El 27 de mayo 2008 fue comprado por el Shaktar Donetsk de Ucrania por una cifra récord de más de 12 millones de dólares.

9. Martins ha jugado en tres de los clubes más grandes de Brasil: Cruzeiro, Gremio y Flamengo

10. Salvo el año de su debut (2003) ha jugado toda su carrera en clubes del exterior. Además de equipos brasileños, también jugó en el Shaktar Donetsk (Ucrania), Werder Bremen (Alemania), Wigan (Premier League), Changchun (China), Wuhan (China) y Shijiazhuang (China).

11. De los 21 goles de Martins en la selección de Bolivia, 14 han sido eliminatorias y de ellos, 8 han sido en La Paz y 6 de visitantes (a Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Paraguay). El resto de sus goles, tres fueron en Copa América y tres en amistosos, es decir que, de sus 21 goles, 18 fueron en partidos oficiales.