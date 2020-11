Demanda de diálisis sobrepasa la atención en municipios del Chaco

En Yacuiba hay nueve máquinas y 45 pacientes que dependen de esos equipos de diálisis. El servicio está “al tope”, a pesar de atender los tres turnos: mañana, tarde y noche

Villa Montes y Yacuiba llegaron a su capacidad máxima de atención en el servicio de hemodiálisis, no hay espacio para más pacientes pero la demanda continúa, así se explicó desde el Servicio Departamental de Salud de Tarija (Sedes). A eso, se suma la falta de un especialista nefrólogo desde hace un año en la capital chaqueña.

Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que luego son excretados en la orina. Cuando la enfermedad renal crónica alcanza una etapa avanzada, ese órgano pierde su función y permite niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y los desechos pueden acumularse en el cuerpo.

La jefa de la Unidad de Salud Renal y Enfermedades no Trasmisibles del Sedes, Elena Orihuela, explicó que en Yacuiba hay nueve máquinas y 45 pacientes que dependen de esos equipos de diálisis. El servicio está “al tope”, a pesar de atender los tres turnos: mañana, tarde y noche.

En el caso de Villa Montes, que tiene cuatro máquinas, también todas están ocupadas sin la posibilidad de recibir un paciente más. Entre tanto, empieza a generarse una lista de espera de pacientes que requieren de ese servicio.

Allí también falta un especialista en nefrología, quien renunció a su cargo por falta de condiciones laborales, se fue a Santa Cruz tras una mejor oferta de trabajo. Esa situación no fue resuelta desde el año pasado.

La jefa de Salud del Gobierno Municipal de Yacuiba, Alba Rifarach, explicó que algunas personas se realizaban su diálisis en Tartagal- Argentina y en Santa Cruz, pero por la cuarentena estos pacientes no podían movilizarse y solicitaron el servicio en Yacuiba, pues, en el Hospital Rubén Zelaya se tuvo que habilitar un turno más para atender a esas personas.

“La semana pasada el representante de los enfermos renales hizo un reclamo a nombre de toda su asociación por la falta de nefrólogo. El especialista de esa rama médica, Mario Vargas, renunció a un ítem ministerial porque el cargo no era institucionalizado, por lo que no le daba la oportunidad de tener más beneficios laborales – comentó la funcionaria –. Nosotros hicimos las representaciones ante el Ministerio de Salud, pero a la fecha no recibimos una respuesta. En la actualidad son los médicos generales que fueron preparados para tender a los pacientes, pero hay ciertos temas que solo lo puede resolver el especialista”.

En ese sentido, Orihuela indicó que, si es que necesitaran alguna cirugía, el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) de Tarija cuenta con un cirujano vascular, quien puede hacer el colocado de fístulas, un procedimiento necesario antes del ingreso a hemodiálisis. Eso significaría a los pacientes del Chaco trasladarse hacia la ciudad capital del departamento para tener una atención con el especialista.

La médico señaló que en la actualidad están en proceso de resolver la demanda de un paciente renal que necesita de hemodiálisis, pero que tiene residencia en Villa Montes y no hay espacio en ese servicio en ninguno de los dos municipios.

El País intentó contactarse vía teléfono con el director de Salud del municipio de Villa Montes, Samuel Quintasi, para consultarle sobre la situación de los pacientes renales en su jurisdicción, pero no fue posible establecer comunicación.

Fallecieron16 enfermos renales en la pandemia

Según registros del Servicio Departamental de Salud (Sedes), desde que inició la pandemia en Tarija a la fecha, fueron 16 los enfermos renales que fallecieron, la mayoría de ellos pertenecientes a la Caja Nacional de Salud. La jefa del programa de Salud Renal, Elena Orihuela, explicó que estas personas están consideradas dentro de los grupos de riesgo frente a la Covid-19, porque también padecen de diabetes.