Desde Ángela Aguilar hasta Lucero Mijares: los hijos que heredaron su talento para la música

Jóvenes artistas comienzan su carrera al estrellato de la mano de sus padres, o de plano buscando separar su imagen de la de sus antecesores

A pesar de que la música mexicana sigue regresando a los talentos probados para crear nuevo contenido, ahora parece ser que una nueva generación se está preparando, no sólo para seguir los pasos sino para superar los éxitos de sus antecesores que, por si fuera poco, son directamente sus padres.

Y es que cantantes como Ángela Aguilar, que ya prepara sus propias producciones y que retomó el papel como una gran representante de su familia en la música popular, hasta la reciente aparición de Lucero Mijares, quien en dueto con su padre mostró el talento que corre como herencia en su sangre. Algunos ya se posicionaron como figuras y otros apenas van a recorrer el complicado camino del espectáculo.

De las figuras que apenas están comenzando con sus contenidos propios está Ángel Gabriel Andrade, el hijo de Gloria Trevi y de Sergio Andrade, que acaba de sacar su primer sencillo “Sin título” y que se dedica al género urbano. Nació en Brasil, en los tiempos en los que la pareja salió del país, al mismo tiempo de que había una orden de aprehensión en su contra por el caso de Karina Yapor.

El joven Ángel siempre tuvo claro que quería ser cantante como su madre pero también quiso su independencia como figura, por lo que se alejó de los géneros que tanta fama dieron a “La Trevi”.

Christian Nodal tiene tan sólo 21 años y ya es una estrella de renombre internacional, lo que deja ver el enorme talento de la nueva generación (Captura de Pantalla: Youtube – Canal de Christian Nodal)

Lucero Mijares, que es la heredera del talento en su familia recientemente participó en un concierto con Manuel Mijares, ambos hicieron una colaboración con la canción “Vencer al amor”, su éxito destacó en la plataforma de video en Youtube, en donde tuvo más de cinco millones de vistas, lo que llamó mucho la atención en las redes sociales.

A pesar de que Mijares y posteriormente Lucero afirmaron que este video no era la presentación de su hija ni nada en aspecto oficial, sino un momento más familiar, queda claro que el talento que tiene la ha estado acercando para colaborar no con sus padres sino con los artistas actuales de su generación.

Así fue como lo dijo en su momento Manuel Mijares:

No es el lanzamiento. Yo agradezco muchísimo que la gente no la vaya a juzgar o a criticar como si se estuviera lanzando artísticamente, no es la idea. Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar, yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal