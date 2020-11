Designaciones de autoridades en el Ejecutivo generan enfrentamientos internos en el MAS

Fuente: lostiempos.com

A poco más de una semana de su retorno al gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS) registró al menos cuatro enfrentamientos internos en tres departamentos a causa de cuotas de poder y pegas en reparticiones del Órgano Ejecutivo.

El presidente Luis Arce juró la mañana del 8 de noviembre, después de casi dos semanas de etapa de transición. Se anunció que la posesión de su gabinete ministerial iba a ser esa misma tarde, pero ésta se postergó hasta el día siguiente. A los pocos minutos de revelarse la conformación de las nuevas autoridades del Ejecutivo, sectores sociales de El Alto afines al MAS protagonizaron la primera protesta en contra del nuevo gobierno; indicaron que sus dirigentes no fueron incluidos en los ministerios del Agua, Obras Públicas y de Culturas, aunque esta última cartera recién fue creada el sábado 14 de noviembre.

Los dirigentes vecinales y cívicos de El Alto anunciaron, por entonces, en la misma plaza Murillo, que iban a reunirse para tomar determinaciones por el rechazo que tenían al nombramiento del gabinete ministerial. Molestos, dijeron que sólo sirvieron de “escalera” para la asunción del nuevo gobierno. No obstante, al cabo de casi una semana, los dirigentes aún no adoptaron ninguna medida,

Dirigentes del MAS de Chuquisaca también expresaron su desacuerdo con la designación del nuevo gabinete ministerial porque no había ninguna autoridad de ese departamento, aunque no propiciaron ninguna movilización de protesta. El exdiputado Elmar Callejas dijo que el nombramiento dejó sabor a poco, debido a que la lista de profesionales que habían enviado desde esa región no fue tomada en cuenta por la administración de Arce.

La segunda acción de protesta dentro del MAS tuvo lugar el 14 de noviembre, cuando dos grupos de militantes se enfrentaron en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, donde esperaban el arribo del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. Medios televisivos mostraron cómo los simpatizantes de este partido se agarraron a golpes y empujones tras el arribo de la autoridad gubernamental, quien fue a explicar las obras que iban a realizarse en esa región.

Los medios de comunicación informaron que los militantes del MAS se enfrentaron por diferencias que tuvieron en la campaña proselitista, mientras aguardaban el arribo del Ministro de Obras Públicas.

La tercera pugna interna del MAS también se dio el fin de semana en la ciudad de Santa Cruz, donde el diputado Rolando Cuéllar anunció que los campesinos iban a sostener el fin de semana un ampliado para expulsar de sus filas al exministro Carlos Romero y a la exsenadora Adriana Salvatierra.

“Convocamos al exministro de Gobierno y a Adriana Salvatierra a participar del congreso campesino porque tienen que responder por qué destruyeron la estructura del MAS, por qué renunció la señora Salvatierra y dividieron Santa Cruz, invitamos a estas dos personas que no tienen que hablar nunca más a nombre del MAS”, sostuvo el sábado Cuéllar.

Se anunció incluso la asistencia del expresidente Evo Morales a ese encuentro, pero el mismo fue suspendido por instructiva nacional de ese partido. Agregaron que Cuéllar se tomó atribuciones que no le correspondían al anunciar la expulsión de las exautoridades del MAS.

La cuarta pelea tuvo lugar en el departamento de Potosí, donde este fin de semana se realizó un ampliado del MAS. El diario El Deber informó que hubo enfrentamientos debido a que se detectó organizaciones paralelas que participaban del encuentro. La reunión se realizó en la comunidad de Tecoya, provincia Betanzos.