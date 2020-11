Destroyers pide que cumplan con su retorno a la primera división en 2021

Destroyers pide a la Federación Boliviana de Fútbol y a sus miembros que se respete el artículo 18 de la Convocatoria de los torneos Apertura y Clausura 2020, en ese apartado se detalla que su primer equipo debe retornar al profesionalismo en la siguiente temporada sin ningún requisito deportivo. Mientras que en La Paz se desarrolla en consejo de la División Profesional.

“Pide respeto al artículo 18 de la convocatoria de los campeonatos Apertura y Clausura 2020, por la existencia de un compromiso documentado y firmado, (además) una declaración a favor del club Deportivo Cultural Destroyers, bajo prevenciones de resarcimientos de daños y perjuicios, lucro cesante y daño emergente”, dice la referencia del oficio que envió la institución cruceña este martes.

La reacción del club cuchuqui se da en la misma jornada en la que se reúnen los 14 clubes, en el hotel Europa de La Paz, ya que en el orden del día está la modificación a la convocatoria y al reglamento de estos torneos. “El incumplir o modificar la convocatoria sobre el ascenso de Destroyers provocará serios daños y perjuicios”, se lee en la carta que es firmada por el presidente del club, Carlos Lorgio Blanco.

En la misma detalla que durante este año, la institución ha realizado una importante inversión para llegar en buenas condiciones a la competencia del próximo año. Según Blanco, contratando futbolistas, cuerpo técnico, cuerpo médico, responsables de márketing y también se ha destinado una cifra elevada a mejoramiento de la infraestructura.

¿Qué pasó? En 2019, Destroyers y Sport Boys terminaron la gestión igualados en puntos (39), pero el equipo warneño no se presentó a jugar con Real Potosí y le dieron walk over. Al ser el último de la tabla descendió directamente, mientras que el cuchuqui tenía que disputar el descenso y ascenso indirecto con Real Santa Cruz (segundo de la Copa Simón Bolívar), pero ya había licenciado a sus futbolistas.

A inicios de 2020, el inicio del Apertura estaba paralizado porque no se definía la situación. En una reunión, los dirigentes firmaron un documento que ‘decretaba’ el retorno Destroyers a la División Profesional, pero tenía que ser confirmado en un congreso ordinario. El acuerdo ‘de caballeros’ no fue respetado, ya que el 14 de noviembre el congreso ordinario de la FBF no ratificó el acuerdo.