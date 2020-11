Dirigencia de Wilstermann requiere de 500.000 dólares para terminar con el paro de sus jugadores

Wilstermann cumple su segundo día de paro por el impago de sueldos y premios. Los planes del DT Cristian Díaz se complican con esta medida, tomando en cuenta que el 25 de noviembre tienen que visitar a Libertad de Paraguay por octavos de final de la Copa Libertadores.

Para que los futbolistas rojos levanten su medida, la dirigencia requiere de medio millón de dólares. Lo dijo su presidente, Gróver Vargas, quien explicó que no paga debido a que la Conmebol aún no desembolsó los dineros por la clasificación a la tercera fase de la Copa.

“Tenía que llegar plata de la Conmebol porque es el único ingreso que tenemos y no llegó, se retrasó. Y los jugadores dicen que mientras no reciban dinero no entrenarán”, explicó Vargas.

Ante este panorama, el titular aviador lamentó la medida extrema de los jugadores, que el sábado se negaron jugar el amistoso contra Always Ready, rompiendo un ritmo de trabajo de competencia que necesitan para llegar en buenas condiciones al partido contra los paraguayos.

“No podemos ser presos de las presiones. Wilstermann les da todo lo que puede, esto tiene un límite y el límite lo están rompiendo los jugadores”, dijo.