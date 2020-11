Dirigente de Demócratas conmina a Camacho a que presente pruebas y dé la cara

Fuente: Prensa Demócratas

Ante las declaraciones de Luis Fernando Camacho, que acusa a Demócratas de haber pactado con el MAS para elegir nueva alcaldesa de Montero, la dirigente y ex diputada por Demócratas, Rosemary Sandóval, afirmó que este señor habla demasiado y ya no llega a la gente, y lo peor es que no tiene las pruebas ni el argumento suficiente para dar la cara ante los medios y la población sobre sus acusaciones.

En este sentido, sostuvo que no se puede generar violencia, siendo esta la misma estrategia del partido dictatorial del MAS. “Generar, impulsar violencia, mentir… ¡ya basta. Es un momento de reencontrarnos, de unirnos!”, agregó.

Al contrario, Sandóval manifestó que en este momento que se viene de elecciones subnacionales, hay que volcar la página y pensar en el desarrollo, en la modernidad.