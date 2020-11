Donald Trump habría forzado su aparición en “Mi pobre angelito 2”

Chris Columbus, director de la famosa película cómica “Mi pobre angelito”, dijo que Donald Trump forzó su famoso cameo en ‘Home Alone 2: Lost In New York’ (la segunda parte de ‘Mi Pobre Angelito’), según lo afirma el director de la película.

Fuente: www.elfarandi.com

Recordemos que Trump aparece en el clásico navideño de 1992, en la escena cuando Kevin McCallister [interpretado por Macaulay Culkin] recurre al magnate en el Hotel Plaza y le pide indicaciones para llegar al vestíbulo.

Si bien en ese momento no parecía extraño ver al empresario aparecer en la película con sede en Nueva York, pero resulta que nadie le ofreció el papel a Trump en el set.

Columbus, quien dirigió la primera y segunda película de ‘Mi Pobre Angelito’, explicó que para filmar en el Hotel Plaza, el cual era propiedad de Trump en ese momento, tenían que darle un papel en la película familiar.

“Trump dijo que está bien. Pagamos la tarifa, pero también dijo: ‘La única forma en que puedes usar el Plaza es si estoy en la película’. Así que acordamos incluirlo en la película y, cuando la proyectamos por primera vez, sucedió lo más extraño: la gente pitó y aplaudió cuando Trump apareció en la pantalla. Así que le dije a mi editor: ‘Déjalo en la película. Es un momento para la audiencia’”. Explicó Columbus en una entrevista con Insider.

«Pero sí se metió en la película con intimidación», agregó Chris. Chris Columbus y Macaulay Culkin

Pero esta no era la primera vez que Trump exigía un papel en una película a cambio del uso de su hotel, también intentó esta maniobra con el director Martin Brest cuando filmaba ‘Aroma de Mujer’ [protagonizada por Al Pacino y Chris O’Donnell].

Si bien la escena se filmó, termino por ser descartada de la película. No obstante, el ahora presidente estadounidense ha hecho bastantes cameos durante su época de magnate, apareciendo en películas como ‘The Little Rascals’, ‘Zoolander’ y ‘Two Weeks Notice’ y programas de televisión como ‘El Principe del Rap’, ‘La Niñera’ y ‘Sexo en la Ciudad’.

Luego, por supuesto, Trump fue el anfitrión en su propio reality show ‘The Apprentice’ (‘El Aprendiz’) desde el 2004 hasta el 2015, antes de que decidiera postularse para la Casa Blanca.