El CO2 en la atmósfera aumenta en 4 lo que antes tardaba 200 años

Las cuarentenas no han limpiado la atmósfera como se esperaba. El dióxido de carbono (CO2) aumentó en 4 años tanto como cuando la Tierra pasó del periodo glaciar al actual interglaciar, que tomó entre 100 y 200 años.

«While a vaccine may yet help us emerge from COVID-19, there is no vaccine for the global climate emergency» – @PEspinosaC at the opening of the UNFCCC #ClimateDialogues (23 Nov to 4 Dec) today. Main conference page, with access to virtual participation: https://t.co/4yo0JbPL3D pic.twitter.com/6xM5lb3ht7

— UN Climate Change (@UNFCCC) November 23, 2020