El G-6 y Fabol piden a la FIFA que intervenga a la FBF

Firmes en su ‘cruzada’. Los clubes Bolívar, Wilstermann, Blooming, Oriente Petrolero, Royal Pari y Guabirá y Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) enviaron una carta al presidente de FIFA, Giovanni Infantino, pidiendo que ordene la intervención de la Federación Boliviana de fútbol (FBF), por supuestos actos irregulares en la institución nacional. En el mismo oficio detallan cada uno de estos casos.

“En el entendido que nos encontramos en una situación de indefensión ante los malos manejos, irregulares y actos de corrupción, en el caso del seno de la Federación Boliviana de Fútbol, es que acudimos a su persona para que, por medio de la Comisión de Federaciones Miembros, ordene la intervención de la FBF”, dice parte de la conclusión del documento que presentaron los dirigentes de los seis clubes opositores.

Además, solicitan la modificación del Estatuto de la FBF, pero que antes se conforme el Tribunal de Ética y de Gobernanza. “De esta manera, las comisiones de Ética y de Gobernanza sancionarán a los culpables de esta crisis institucional”, agrega el pedido de los directivos.

En el documento, hacen un recuento de cada uno de los hechos que, según este grupo, no están enmarcados en la norma: funcionarios de la FBF que también trabajan para The Strongest, pero reciben salario de la máxima institución del balompié nacional; la inexistencia de un Tribunal de Ética y de un Comisión de Gobernanza; observaciones en los estados financieros de 2019 y observación en la firma del desparecido César Salinas que fue realizada el 17 de julio, cuando se encontraba inconsciente luchando contra el Covid-19; la compra con sobreprecio del terreno para la Casa de la Verde; incumplimiento al amparo constitucional que ganó Robert Blanco para ser reconocido como el máximo representante del balompié nacional; el congreso ilegal en el que fue elegido Fernando Costa como presidente de la FBF; cheques girados a miembros del comité ejecutivo; el desvío de dinero a funcionarios de la federación; los cheques del fútbol de aficionado entregados a nombre de la terceras personas; venta de derechos audiovisuales de la División Profesional; no se conocen los detalles del contrato del DT de la selección boliviana, César Farías; y el principio de paridad entre la División Profesional y la División de Aficionados (se le otorgan votos adicionales que no son regulados).

Los representantes de los clubes y de Fabol esperan una pronta respuesta, ya que aseguran que priman los abusos y el autoritarismo en la administración del fútbol boliviano.