El impresionante operativo con 50 personas y una grúa para rescatar a un elefante que cayó en un pozo de 20 metros

Imágenes del operativo de rescate

Un elefante salvaje que cayó en un profundo pozo en la India fue salvado tras una impresionante operación que precisó de cincuenta rescatistas y una grúa.

El elefante se adentró buscando comida el jueves pasado en un pueblo del distrito de Dharmapuri, en el Estado de Tamil Nadu (sur), pero se precipitó a un pozo de más de veinte metros de profundidad, explicó Rajkumar, un guardabosques local.

“Los vecinos oyeron ruido y vieron al animal estaba en el pozo”, contó Rajkumar a la agencia AFP. Los vecinos piensan que el elefante, de 25 años y de casi dos metros y medio de alto, huía de perros que le hostigaban.

Asustados, los vecinos pidieron ayuda y unos cincuenta bomberos y guardabosques llegaron con rapidez.

Atrapado en la parte inferior del pozo, la más estrecha, los rescatistas lo sedaron con dardos tranquilizantes y, al anochecer, pudieron finalmente descender y atarle las patas con correas para sacarlo con una grúa.

Una vez fuera, los guardabosques examinaron al animal antes de devolverlo a la selva.

En India hay cerca de 30.000 elefantes, lo que supone el 60% de los elefantes asiáticos del mundo.

Pero la convivencia con la población provoca conflictos. Entre 2014 y 2019, cerca de 2.360 personas murieron por ataques de elefantes salvajes, según datos del gobierno indio. En el mismo periodo, la mano del hombre está detrás de la muerte de cerca de 510 elefantes.

