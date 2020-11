El increíble cambio físico de «Raj», actor de The Big Bang Theory

Kunal Nayyar interpretó a Raj en The Big Bang Theory y después de un año de finalizada la serie, su cambio físico sorprendió a todos. Fuente: La Nación Una de las series más famosas de los últimos tiempos fue, sin dudas, The Big Bang Theory. Tras 12 temporadas en la pantalla, la sitcom se volvió muy popular entre los fanáticos, quienes se mantienen atentos a cada novedad que sucede en la vida real de los personajes. Por eso, durante las últimas horas, el radical cambio de Kunal Nayyar, el recordado Raj, dejó a todos con la boca abierta.



Kunal Nayyar, quien interpretó al indio Rajesh Koothrappali, comparte en sus redes sociales varias imágenes donde muestra cómo cambió físicamente. Y su figura se encuentra irreconocible en comparación con el emblemático personaje. En una de las fotografías, por ejemplo, Kunal se encuentra con un look informal, con una gorra y se lo puede ver mucho más delgado, ejercitándose arduamente en el gimnasio con varios elementos deportivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kunal Nayyar (@kunalkarmanayyar)

De hecho, el actor de la serie que comenzó en 2007 y finalizó a mediados del año pasado hizo referencia a su personaje y escribió al pie de la fotografía «No más Raj» junto al hashtag «suspicion» (sospechoso).

La publicación se volvió rápidamente viral y acumuló más de 186.000 Me gusta y miles de comentarios de los usuarios que no podían salir de su asombro al ver la impactante transformación del exactor de The Big Bang Theory.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kunal Nayyar (@kunalkarmanayyar)

Pero eso no es todo. Además de su estado físico, el actor también publicó una imagen en la se lo puede observar relajado en su casa, con su amplia barba desprolija y fumando un habano, tirado en el sillón, algo muy distinto de lo que cualquiera de los fanáticos imaginaría de «Raj».

La transformación del actor viene de la mano con sus propios objetivos, ya que cuando finalizó la serie él mismo confió que tenía ganas de pasar tiempo con su familia en la India. «Me fui del país cuando tenía 18 y nunca volví más que de vacaciones. Quiero pasar más tiempo con mis padres, regresar a mi casa y estar con mi papá y mi mamá. Ése será mi foco ahora», dijo.