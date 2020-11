El “Mallku” dice que si fuera Ministro de Gobierno, Murillo, López y Evo estarían en Chonchocoro

Fuente: https://exitonoticias.com.bo

El exidigente campesino Felipe Quispe más como el “Mallku”, manifestó que si él fuera ministro de Gobierno, las

exautoridades Arturo Murillo y Luis Fernando López, no hubieran escapado del país. Por el contrario, todos incluso el expresidente Evo Morales estarían en Chonchocoro.

Felipe Quispe, exdirigente campesino. Éxito Noticias

Añadió que entre los procesados estaría el exministro Carlos Romero, por la muerte de un estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Lamentó que no se respete la Justicia en Bolivia y que los únicos procesados sean los “campesinos”. “Para nosotros hay cárcel, pero a estos blancos no los tocan, no hay nada, saquean y roban plata del Banco Central de Bolivia (BCB), si hubiera sido un Mamani o Quispe ya hubieran estado en la cárcel”, enfatizó.

“Si yo hubiera sido Ministro de Gobierno se hubieran quedado aquí, en Chochocoro, Fernando López, Arturo Murillo, inclusive a Evo Morales a que meterlo (preso) porque mato a la gente, también a Carlos Romero, en Achacachi en la UPEA de El Alto”, dijo Quispe a radio Éxito.