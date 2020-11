El MAS designa a senador Loza, llegado del Chapare, al Comité de lucha contra el narcotráfico. Dejen de burlarse de la inteligencia del pueblo. ¡No han cambiado nada! https://t.co/OjVGHt5ln5

Fuente: Luis Fernando Camacho por Luis Fernando Camacho

Hace un año, Evo Morales renunciaba a la Presidencia y se preparaba para irse a México | EL DEBER eldeber.com.bo | 17 hours ago ...(Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando y... irregularidades importantes en el conteo de votos y eso dio el golpe final. "¿Por qué decidí esta renuncia? Para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no... Compartido: 1.3K

Arce devuelve la wiphala a la banda presidencial e incorpora el patujú y la kantuta www.la-razon.com | 21 hours ago ...Fernando Camacho, que entonces como presidente del Comité pro Santa Cruz, había liderado las protestas, dijo que no conocía el significado de esa enseña... Mayor de La Paz para hacer un desagravio a la wiphala, además de desconocer a la presidenta recién proclamada. [embedded content] Incluso, Luis... Compartido: 184

El poder local se pone en juego tras tres lustros de estabilidad | EL DEBER eldeber.com.bo | 15 minutes ago ...la elección nacional. La sigla de Luis Fernando Camacho ha solicitado una personería al Tribunal Supremo Electoral, pero es probable que tenga que... Creemos puede disolverse, ya que era para la elección nacional. La sigla de Luis Fernando Camacho ha solicitado una personería al Tribunal Supremo... Compartido: 101

Sudamerica, dalla Bolivia al Cile il riscatto socialista è servito oltrelalinea.news | 12 hours ago ...permesso al leader estremista Luis Fernando Camacho di posizionarsi al terzo posto con poco meno del 15%. Di enorme rilievo le contemporanee affermazioni... Compartido: 50

Comunidad Ciudadana protestó durante la investidura de Luis Arce - JORNADA jornada.com.bo | 15 hours ago ...representación parlamentaria, la alianza Creemos del exlíder cívico Luis Fernando Camacho, no asistió a la investidura de Arce en protesta por los cambios... Compartido: 28

Bolivien: Übervater Evo Morales ist aus dem Exil zurück www.faz.net | 22 minutes ago ...Drittplatzierte in der Präsidentschaftswahl, Luis Fernando Camacho, der nach der annullierten Wahl von 2019 den Aufstand anführte, der schließlich zur... Compartido: 21

Bolivia has provided us a radical vision of hope failedevolution.blogspot.com | 23 hours ago .... interventionism in the form of agribusiness expansion. During the election, presidential candidate Luis Fernando Camacho, a 40-year old lawyer and... Compartido: 8

El reporte de actividad de Facebook señala a CLS Strategies www.anred.org | 2 hours ago ...Fernando Camacho; en su mayoría las cuentas habían sido creadas días atrás. Insistamos: ¿La política boliviana se puede explicar solo por las conspiraciones... pasó de ocho mil seguidores a ciento cincuenta mil en pocos días, algo similar y desde las mismas cuentas ocurrió con líderes golpistas como Luis... Compartido: 6

A triumphant return to power for Bolivia’s social movements www.pressenza.com | 10 hours ago ...Luis Fernando Camacho and his Creemos (We Believe) party. The most important victory, however, did not come at the ballot box, but rather on the streets... Compartido: 1