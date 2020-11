El MAS se abre a debatir los 2/3 de voto en el Senado la próxima semana

La Cámara de Senadores ya ha manifestado que estamos dispuestos a debatir cada uno de los artículos que ha aprobado la anterior legislatura”, declaró Flores

Fuente: Brújula Digital

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Luis Adolfo Flores, anunció este viernes que su partido está dispuesto a analizar las modificaciones que se hicieron en la anterior legislatura respecto a los dos tercios de voto para determinadas labores legislativas. Anunció que la próxima semana se dará lectura a las propuestas de revisión de esas reformas que fueron presentadas por las opositoras alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El martes de la semana pasada, la Cámara de Senadores, con los dos tercios de voto que tenía el MAS en la anterior legislatura, modificó 11 artículos de su reglamento que exigen dos tercios de voto para una serie de tareas, para que éstas puedan ser hechas sólo con mayoría absoluta en las próximas legislaturas. Lo mismo hizo la Cámara de Diputados el miércoles, cuando modificó 10 artículos de su reglamento interno para adecuarlos a la mayoría absoluta. El MAS, en ambas cámaras sólo alcanzó a la mayoría absoluta en las últimas elecciones generales.

Los reglamentos modificados en las dos cámaras exigían, por ejemplo, los dos tercios de voto para la designación de embajadores, ascensos a generales de la Policía y las Fuerzas Armadas, creación de comisiones especiales para la investigación de temas delicados y tratamientos de temas en la Asamblea Legislativa, entre otras labores.

“(En el Reglamento) son 17 artículos que prevén que exista los dos tercios, eso no se ha tocado. Simplemente (se ha cambiado) los procedimientos para que no se debata mucho, para que se pueda acortar los tiempos si es que hay una ley importante, como una condecoración, si llega algún invitado muy especial de afuera y no se puede llevar los procedimientos de 15 días; son cosas que estamos dispuestos a debatir, la Cámara de Senadores ya ha manifestado que estamos dispuestos a debatir cada uno de los artículos que ha aprobado la anterior legislatura”, declaró Flores.

Flores insistió en que son cambios “procedimentales”, pero la oposición advirtió que esos cambios impiden que realicen una labor de fiscalización, como por ejemplo para la conformación de comisiones especiales para investigar diferentes temas o el recibimiento de informes de ministros de Estado.

Por este motivo también hay manifestaciones de movimientos cívicos en siete departamentos, que rechazan la determinación del MAS respecto a la anulación de los dos tercios de voto para determinados temas.

“Tenemos notas específicas que nos han entregado, vamos a tratarlo seguramente la próxima semana, como correspondencia, las vamos a tener que leer y tomar alguna decisión”, sostuvo Flores.