El papel de la mujer en la tecnología

Fuente: Opinión

A pesar del abrumador dominio masculino en el sector de la tecnología, cada vez son más las mujeres que ocupan puestos clave de dirección y estrategia en empresas de este ámbito; incluso, muchas han conseguido grandes avances para las compañías en las que trabajan.

Un reciente estudio de LinkedIn indica que la presencia femenina en cargos altos en la industria tecnológica en Latinoamérica aumentó un 18% en los últimos años, junto a las contrataciones para puestos técnicos: directoras de tecnología, un 60%, y desarro-lladoras de sitios web, un 43%. Añadiendo a esta información, la publicación del artículo “Mujeres y ciencias y tecnologías”, publicado en el libro “Estado TIC” muestra que en Bolivia solo 3 de cada 10 personas que estudian carreras relacionadas a la tecnología son mujeres.

Bamboo Tec es una empresa que ofrece servicios y herramientas tecnológicas para el desempeño de otras organizaciones y/o negocios. Dentro de ella, las mujeres tienen un papel importante en diferentes áreas. Por ejemplo, Ana Lucy Bejarano Montalvo relata su experiencia en este mundo tan complejo y apasionante a la vez. Además, invita a otras personas a que se unan al emprendimiento.

Mariel Gandarillas (MG). ¿Cuál es su aporte diario a Bamboo Tec?

Ana Bejarano (AB). Usualmente coordino con el equipo técnico y el cliente para cumplir con el plan del proyecto en curso. En particular, mi aporte va de la mano de la planeación estratégica. Mi conocimiento en ciencia de datos me permite planear y supervisar con mayor precisión los proyectos. Dependiendo de la fase, puedo también encontrarme ejecutando la limpieza de datos, visualizando y analizando los mismos.

(MG). ¿Qué dificultades ha tenido usted como mujer a nivel laboral, ¿nos puede poner algún ejemplo?

(AB). En la vida laboral el freno que he tenido como mujer es la expectativa inicial que tienen las personas de mi desempeño para manejar datos o programas. Recuerdo cuando me pedían trabajos para generar indicadores o tablas y yo entregaba mis resultados, mis compañeros quedaban sorprendidos. Hay una idea general de que los hombres manejan mejor las computadoras.

(MG). ¿Qué significa ser una mujer en la tecnología?

(AB). Por ser mujer en el área de tecnología reconozco que he enfrentado desafíos que mis colegas hombres no. Por ejemplo, al ingresar a proyectos me han cuestionado con más detalle sobre los procedimientos que aplico para el análisis de datos. Creo que hay algo de prejuicio y por eso al inicio deben probar mi talento.

(MG). Cuéntenos de su actividad actual y proyectos profesionales.

(AB). Actualmente me encuentro desempeñando el rol de tech lead para un proyecto en Bamboo Tec. Quiero continuar diseñando y ejecutando planes para ayudar a las empresas a tomar decisiones en base a datos. Me apasiona incluir el conocimiento del negocio en el área de tecnología. Creo que existe una brecha entre la tecnología y las empresas, y que es necesario no solo juntarlas sino integrarlas. Mi proyecto profesional consiste en promover el valor que se obtiene cuando no nos limitamos a nuestros conocimientos y abrazamos nuevas tecnologías para innovar.

Las experiencias contadas por Ana Lucy no soy muy distintas a las de otras mujeres que pasan por la misma situación en el mundo de la tecnología, sin embargo, podemos incentivar a muchas jóvenes a que puedan vivir nuevas experiencias en esta área y poder desenvolverse profesionalmente, innovando y generando soluciones.