Elecciones de la FBF, en la mira de los periodistas

La elección de Fernando Costa como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el congreso en el que fue electo, no solo fue observado por algunos clubes de la División Profesional y la Asociación de Fútbol La Paz, sino también por los periodistas deportivos.

“Entre las tantas cosas que se pueden decir de ese congreso, es qué pasa y que pasará con el amparo que tiene a su favor Robert Blanco, habrá que esperar qué dice la Corte Suprema de Justicia, manifestó el periodista Ramiro Camacho, que radica en La Paz.

“Lo otro que no me cuadra, es el tiempo en actividad que se exige para ser presidente de la FBF, ya que el señor Costa no cumple con los cuatro años que debió ser presidente o ‘vice’ de un club profesional o de una asociación, creo que se vulneró el reglamento”, agregó Camacho.

El periodista cruceño Fernando Nürnberg, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia, dijo: “Es lamentable que se haya hecho el congreso a pesar de los cuestionamientos alrededor de su legalidad e ilegitimidad que hizo la parte contraria. Pensé que iba a haber una reflexión de la gente del fútbol, pero no la hubo y así se ha elegido a un presidente del que no sé cuál fue su mensaje, porque hay mucho que aclarar y él, lamentablemente, ha mantenido una postura silenciosa al igual que la administración de la Federación. Particularmente no me da buenas sensaciones”.

Bismark Kreidler, llamó a la reflexión a la dirigencia del fútbol nacional que se encuentra bastante dividida. “Las cosas están mal en la dirigencia nacional. La división que existe y los malos manejos hacen que se llegue a un congreso con muchos problemas y por eso surgen observaciones. Los conflictos dirigenciales perjudican a instituciones, por ejemplo, a Destroyers no le permitirán el retorno a la División Profesional tal como se acordó en enero”, dijo Bismark Kreidler.