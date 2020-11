El material circula en redes sociales y tiene como protagonista a Iván Rojas, exdirector de la FELCC, quien supuestamente habla con el exviceministro Javier Issa.

Issa atiene la llamada, saluda y escucha a Rojas, quien le explica que está siendo cuestionado sobre el documento de Morales. «No le estoy mintiendo, me están controlando doctor, están controlando a mi familia y me dicen ‘dónde está la libreta'», le dice Rojas a la exautoridad.

¿Qué pasó con la libreta militar de Evo Morales? Es una de las interrogantes que quedó en el aire desde febrero, tras la detención de Patricia Hermosa, su exjefa de Gabinete, cuyo abogado denunció el secuestro de documentación del expresidente. Este lunes apareció un video en el que supuestamente el exdirector de la FELCC Iván Rojas habla con el exviceministro Javier Issa, quien le afirma que la libreta fue quemada por orden el exministro Arturo Murillo.

En febrero, el abogado de Hermosa, Martín Irusta, denunció que la Policía decomisó a Hermosa varios fólders con documentación de Morales, como apoderada del exmandatario que aspiraba a inscribir su candidatura como senador por Cochabamba. Y señaló que la libreta militar original y la fotocopia estaban desaparecidas. Luego, Murillo salió a calificar la acusación como una mentira. Incluso Morales amenazo con un proceso por “robo agravado”.

Y el misterio continúa. Pero comienzan a aflorar nuevas pistas tras el final del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, y con Murillo con paradero desconocido, tras haber renunciado a su cargo. Aunque el periodista Daniel Oiticica confirmó este lunes a La Razón, tras consultar a la Policía Federal de la nación vecina, que el 5 de noviembre el exministro ingresó desde la localidad boliviana de Puerto Suárez a Corumbá (Brasil), y tomó un vuelo rumbo a Panamá.

Más aún, este lunes apareció un video en redes sociales (El P1ojo C4br0n, Detrás de la Verdad), sin fecha definida, en el cual el uniformado Rojas supuestamente habla con Issa, el brazo derecho de Murillo en el Ministerio de Gobierno, y le dice que está en problemas por el tema de la libreta militar de Morales, a lo que el exviceministro le responde que el documento fue quemado por orden de Murillo.

A continuación la transcripción de esa supuesta charla:

Javier Issa: Mi querido coronel, ¿cómo está?, qué novedades.

Iván Rojas: ¿Cómo está doctor, buenos días?

Javier Issa: Buenos días, ¿qué novedades?

Iván Rojas: Doctor, le digo en este momento estoy con la soga en el cuello doctor.

Javier Issa: ¿Qué ha pasado?

Iván Rojas: Lamentablemente le digo por el tema de mi familia, personalmente le digo doctor, en este momento estoy en una situación muy, muy crítica y temo doctor incluso riesgo por mi vida.

Javier Issa: No.

Iván Rojas: No, es que en este momento doctor ocurre lo siguiente. Me dicen “dónde está la libreta”. Y le digo, no le estoy mintiendo, me están controlando doctor. Están controlando a mi familia y me dicen “dónde está la libreta”.

Javier Issa: He hablado con el Ministro y me ha dicho el Ministro que lo han quemado, así textual, sus palabras.

Iván Rojas: Uta doctor, el que sale mal, mal de todo eso lamentablemente soy yo, doctor, y mire en ese momento, le estoy diciendo, le estoy diciendo nuevamente es mi familia y es mi seguridad doctor. Bajaremos la intensidad doctor, si hay la libreta.

Javier Issa: Yo le he preguntado al Ministro y me han dicho que lo han quemado…

La Razón llamó a los teléfonos del abogado Irusta, su cliente Hermosa, del policía Rojas y del exviceministro Issa, pero sin resultados: algunos estaban apagados y otros simplemente no contestaron al requerimiento de este medio.