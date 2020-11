Epsas La Paz dispone de agua para 94 días «en un escenario de cero lluvias»

Fuente: Página Siete Digital

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) comunicó que «en un escenario hipotético de cerro lluvias», dispone de agua para abastecer a La Paz por 94 días, pero aclaró que ese extremo es improbable porque se avecina la época de precipitaciones y se cuenta con reservas suficientes para cumplir con el servicio.

El interventor de la empresa, Alberto Chávez, confirmó este viernes que existe la reserva de agua suficiente para los siguientes meses y agregó que la situación que en este momento viven las represas no es comparable con la crisis de agua de 2016, aunque aconsejó a la gente que se acostumbre a hacer un uso eficiente del agua.

“En este momento no estamos en una situación ni comparable, ni similar a lo que ocurrió en 2016, tenemos mejores condiciones, mejor capacidad de almacenamiento, no debemos entrar en pánico, tenemos el volumen de agua suficiente para los siguientes meses, sin embargo, debemos hacer uso eficiente de este recurso, no malgastar el agua”, afirmó Chávez a Red Uno.

Sobre las reservas del recurso, el interventor reconoció que están en niveles bajos, pero que se recuperarán cuando comience la temporada de lluvias.

«Debemos indicar que (las reservas) están en los niveles más bajos porque se utilizó el agua almacenada, pero con la presencia de las lluvias iniciaremos la recuperación de estos niveles. En este momento disponemos, en Incachaca, alrededor de 2.300.000 metros cúbicos que representan un 44,7% de su volumen de almacenamiento. En este sentido tenemos que mencionar que tenemos agua para los próximos meses”, sostuvo.

Aclaró que las causas de este descenso en las reservas están en evaluación, aunque señaló que después de mayo hay ausencia de lluvias.

«Tenemos que hacer una evaluación de en qué momento nos encontramos, que es saliendo de la época de estiaje, desde los meses de mayo hay ausencia de lluvia y a partir de este mes (noviembre) ingresamos a los meses de lluvia para recuperar el nivel de agua”, apuntó el funcionario.

Chávez apuntó que también se advirtió que la demanda de agua está en aumento por el crecimiento en las ciudades. Aseveró que una de las formas de solucionar este tema es mejorar la oferta de agua con proyectos de construcción de nuevas represas.