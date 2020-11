Escombros y demora en construcción de viaducto cercano al Siles preocupan al Sedede

Fuente: paginasiete.bo

El Servicio Departamental de Deportes de La Paz, a través de su director Fernando Trino, expresó su preocupación debido a que fuera del estadio Hernando Siles los trabajos y los escombros traen complicaciones.

El encuentro de la tercera fecha de las eliminatorias mundialistas fue pactado para mañana a partir de las 16:00 en el principal escenario deportivo de la ciudad de La Paz. El duelo será controlado por Wilton Sampaio quien será colaborado por Gil Kleber y Marcelo Van Gasse, la terna de jueces es de Brasil.

«Dentro del estadio no tenemos problemas para abrir las puertas y que el público pueda ingresar, obviamente no es posible con toda la capacidad por las circunstancias que atraviesa el mundo (coronavirus), pero a nosotros nos preocupa los trabajos que se realizan fuera del campo deportivo por ejemplo el frontis del escenario está lleno de escombros y no hay acceso al estadio, es la Alcaldía la que tendría que movilizarse en ese punto», explicó.

Son varios meses gran parte de las inmediaciones del estadio Siles están cerradas, debido a que se construye el viaducto Tejada Sorzano (entre otras labores), esta obra provoca preocupación en el Sedede y la Federación Boliviana de Fútbol.

Trino añadió que tenían el compromiso de la Alcaldía que los trabajos en el sector del frontis serían entregados en octubre, «pero eso no se cumplió», añadió que como Sedede se realizaron todos los trabajos que les corresponden para permitir el ingreso de público pero «hasta ahí podemos llegar, tenemos la buena intención pero esos trabajos corresponden a la Alcaldía».

El sitio boliviano Premium informó ayer que el paraguayo Bernardino Caballero, encargado de seguridad de la FIFA, tomó nota de los trabajos que se efectúan al rededor del escenario deportivo