Especialistas: Covid-19 produce al menos 4 problemas neurológicos

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escóbar / La Paz

Los pacientes que tenían la Covid-19 –en especial en los casos más graves- pueden sufrir al menos cuatro problemas neurológicos: la pérdida del olfato y el gusto, del lenguaje, las alteraciones cognitivas y la parálisis. Según los especialistas, en situaciones extremas el coronavirus puede dañar los pulmones al grado de producir un paro cardiorrespiratorio que causa daños irreparables al cerebro. En La Paz al menos cuatro pacientes sufrieron de este problema.

“Esta enfermedad (la Covid-19) causa problemas en los vasos de los pulmones, que pueden derivar en una coagulación. (Este tipo de cuadros) se generan por las neumonías, que se replican en el nivel del cerebro con la coagulación dentro de las arterias de la cabeza. Estos daños pueden generar múltiples manifestaciones neurológicas”, explicó a Página Siete Fernando Terrazas, especialista en neurología del Hospital Materno Infantil, dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Como primera dificultad, el especialista explicó que la Covid-19 provoca problemas en los sentidos del olfato y del gusto porque ambos se encuentran cerca de las vías respiratorias.

El segundo problema neurológico a causa de la Covid-19 –que depende del lugar donde se sitúe la lesión- se refiere a una afectación del centro de lenguaje, por esta situación el paciente puede contraer afasia o un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica.

La tercera -según Terrazas- es una manifestación neurovascular, como microinfartos cerebrales que provocan déficit motor. En estos casos, los pacientes ya no pueden mover los brazos o las piernas. El cuarto problema se refiere a las alteraciones cognitivas, de acuerdo con el médico. En este caso, el paciente puede olvidarse de sumar o leer. Son problemas que al principio no son advertidos, alertó.

“Uno se da cuenta en la evolución del paciente. Me decían: ‘Doctor antes era capísimo en matemáticas y ahora no puedo sumar’ o me indicaban también: ‘mi escritura cambió, no puedo firmar o no puedo leer, se me cruzan las palabras’. Esos son los nuevos problemas que los pacientes (que tenían coronavirus) nos manifiestan y son difíciles de percibir”, afirmó Terrazas.

El director del Hospital Materno Infantil, Cristian Aguilar, mencionó también otras graves secuelas que padecen algunos de los pacientes críticos de la Covid-19. “Vimos muchas secuelas, no sólo neurológicas, sino pulmonares, que son las más graves porque las neumonías son las que matan. Otras personas quedaron con mucho dolor en las articulaciones, hay otras que ya no pueden caminar. Hay otras que tienen también problemas gastrointestinales: unas diarreas increíbles que no sabemos cómo tratar”, apuntó.

Casos más graves

El director del Materno Infantil informó que al menos cuatro personas que tenían la Covid-19 quedaron en estado “vegetativo” por serios problemas neurológicos. Los pacientes recibieron atención en la Caja Nacional de Salud (CNS). “Quedaron otros casos que están siendo tratados en el departamento de neurología de acá (el Materno), en el Hospital Luis Uría; y en el Santiago II de El Alto”, explicó.

Uno de los pacientes tiene 49 años y en los siguientes 10 días será dado de alta. En la actualidad su familia recibe capacitación sobre cómo brindarle atención en casa. “A las personas que se encargarán de su cuidado, se les enseña cómo deben alimentarlo y darle vueltas, entre una serie de medidas. Este paciente bajó de Santiago II con una secuela neurológica. Estaba en terapia intensiva y tuvo un paro cardiaco, lo reanimaron pero quedó con este problema. Está en estado vegetativo, pero su corazón y pulmón funcionan de forma automática. Ya no tiene capacidad para el funcionamiento de su sistema cognitivo e intelectual”, dijo Aguilar.

Además, Terrazas dijo que no pueden predecir cuál será el tiempo de vida del paciente. “Es relativamente joven, pero susceptible de tener infecciones recurrentes, ya sean en las vías urinarias o en los pulmones, (problemas) que en algún momento pueden comprometer su vida”, explicó. “Para él es como si estuviera congelado en el tiempo en la parte neurológica, es por una lesión muy severa en la cabeza. No va a profundizar, pero tampoco saldrá de ella. Eso es lo que menos se espera de él”, concluyó el especialista.

Pacientes graves y en recuperación