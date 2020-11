Esta semana, Wilster va por su sueño de cuartos

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Esta semana vuelve la Copa Libertadores con los partidos de ida de los octavos de final. Wilstermann es el único equipo boliviano que se mantiene en la cita de clubes más importante de la Conmebol.

El Rojo, dirigido por el argentino Cristian Díaz, llega como el favorito para lograr el pase a los cuartos de final, luego de su clasificación como el primero de la serie C, después de eliminar a dos equipos grandes de Sudamérica: Colo Colo, de Chile, y al pentacampeón de la Copa Libertadores, Peñarol (Uruguay).

El rival al que enfrentarán este miércoles 25 de noviembre desde las 20:30 HB es el paraguayo Libertad, que no llega con los mejores carteles, porque su boleto para estar entre los 16 mejores fue gracias al gol diferencia y como el peor clasificado a los octavos de final. Pese a este panorama, tanto los jugadores como el director técnico no se confía y no esperan un partido fácil, sino más al contrario, se preparan para enfrentar una de las series más complicadas. “Será un partido muy difícil, sumamente complicada, con un equipo muy diferente, con grandes jugadores, que en su liga siempre aspira a pelear el título junto a Olimpia, Cerro Porteño y Nacional”, asegura el estratega aviador Díaz sobre Libertad. “Si bien tuvo la clasificación complicada por un gol en la última jornada y no sumó muchos puntos, eso no tiene nada que ver, porque ahora empieza un nuevo torneo”, complementó. Para el técnico Díaz el partido del miércoles “no será fácil” y será clave la concentración.