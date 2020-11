Estados Unidos aprobó el uso de emergencia del medicamento baricitinib para tratamientos contra el Covid-19

La medida permitirá la administración del fármaco del laboratorio Eli Lilly para la artritis en combinación con el remdesivir de Gilead, que obtuvo una autorización similar semanas atrás

Fuente: infobae.com

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos aprobaron este jueves el uso de emergencia del medicamento baricitinib fabricado por el laboratorio Eli Lilly and Co, en combinación con el remdesivir de Gilead Sciences Inc, para el tratamiento de pacientes con Covid-19, según informó la agencia AP.

En efecto, el fármaco baricitinib para la artritis reumatoide puede bloquear la entrada viral y reducir la mortalidad en pacientes con Covid-19 cuyo estado va de moderado a grave, basado en una revisión de los datos de un ensayo clínico de pacientes hospitalizados patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

El ensayo, que involucró a 1.000 pacientes asignados aleatoriamente, mostró una reducción de aproximadamente un día en el promedio del tiempo de recuperación para los pacientes tratados con la combinación frente a los tratados sólo con remdesivir.

El baricitinib, que se vende con la marca Olumiant, es un medicamento oral aprobado por la FDA para tratar la artritis reumatoide activa de moderada a grave. Se trata de una forma inusual de la artritis que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca las articulaciones, causando inflamación.

La combinación del baricitinib y el remdesivir demostró tener efectos positivos en adultos hospitalizados y pacientes pediátricos mayores de 2 años que requieran oxígeno suplementario, ventilación mecánica o membrana extracorpórea oxigenación (ECMO).

“Baricitinib estará autorizado solo mientras dure la declaración de que existen circunstancias que justifiquen la autorización del uso de emergencia”, explica el comunicado publicada por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés).

La agencia reguladora de medicamentos aclaró también que será necesario esperar los resultados finales de otros estudios que se están realizando para confirmar la efectividad del fármaco.

El 22 de octubre pasado, la FDA dio la autorización plena al medicamento antiviral remdesivir para ser usado en el tratamiento de enfermos hospitalizados por Covid-19, confirmando la autorización condicional acordada en mayo, informó el fabricante Gilead.

En ese momento, la acción de Gilead subió 4% en la bolsa de Nueva York después del anuncio. En forma similar, los papeles de Eli Lilly subían hoy un 3,24% tras conocerse la aprobación de emergencia del baricitinib.

El remdesivir fue uno de los primeros medicamentos que mostraron relativa eficacia en los rigurosos ensayos para acortar en varios días el tiempo de recuperación de los pacientes hospitalizados. Sin embargo, no se ha probado que reduzca la mortalidad.

Podrá darse a los adultos y a los niños de más de 12 años que pesen al menos 40 kilos, en caso de que requieran hospitalización y solo podrá administrase por inyección, en un centro médico o entorno equivalente. Otra autorización de urgencia fue acordada paralelamente para los niños de menos de 12 años que pesen, al menos, 3,5 kilos.