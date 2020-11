«Estamos atados de manos, pero no dejaremos de fiscalizar»

Fuente: paginasiete.bo

Erika Segales / La Paz

La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, Andrea Barrientos, afirma que si bien están atados de manos con el tema de los dos tercios, eso no les impedirá que puedan fiscalizar al Gobierno.

En entrevista con Página Siete, Barrientos habla también de la autocrítica que hizo la alianza naranja y responde a quienes los señalan como responsables de un supuesto “golpe de Estado”.

¿Qué tipo de oposición espera proyectar CC?

La consigna central es ser una oposición propositiva, queremos romper esa idea de que la oposición se opone a todo porque sí. El partido tiene que construir un equipo, armar patria y eso involucra un diálogo constante con el MAS y Creemos.

¿Hizo CC una autocrítica tras el 18-O? ¿Qué debe corregir?

Hicimos una evaluación y autocrítica. La derrota del 18 se debió a dos factores. Externos, que son Jeaninne Añez, Covid-19, Luis Fernando Camacho, la fragmentación del voto y un Luis Arce que era al final del día la cara de la renovación del MAS. Internamente lo que nos faltó fue terreno, la aproximación a lo nacional popular no fue la adecuada. Estamos trabajando en eso ahora para las subnacionales.

¿Cómo ve a los legisladores de oficialismo? ¿Cree que aún están sujetos al yugo de Morales?

No me cabe la menor duda que están sujetos a Evo Morales. Decir que son “levanta manos” no es un término alejado de la realidad y es una pena, porque se supone que uno como asambleísta tiene que respetar una línea partidaria, pero se debe a su región. Los asambleístas del MAS siempre velan por el partido más que por la gente y eso no le hace bien al país.

El MAS empezó a manejar la retórica del “golpe” y apunta a CC, ¿qué opina sobre ello?

La narrativa que está tratando de construir el MAS es la falacia en sí misma. Hay tres puntos clave: primero, que el MAS intentó generar un vacío constitucional, renunció Evo Morales, Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, el presidente de Diputados y el primer vicepresidente del Senado. Se olvidaron que tenemos un orden de sucesión y Jeanine Añez asumió el mando constitucionalmente.

Segundo, si hubiera habido un golpe de Estado, la Asamblea Legislativa manejada por el MAS hubiera sido cómplice, porque en coordinación con el Poder Ejecutivo escogieron a los vocales del Órgano Electoral para que haya elecciones. En qué lugar del mundo se coordinan entre poderes en un gobierno de facto.

Además, tenemos un informe de la OEA en el que se detalla cómo y dónde se dio el fraude de 2019. El MAS trató de generar un lobby internacional con gente allegada al Grupo de Puebla, que trató de decir “aquí no hubo fraude, hubo golpe” sin ningún tipo de pruebas.

¿Cómo contrarrestará CC el “rodillo” de la mayoría del MAS, después de la reciente acción del TCP?

Lo que nos observó el TCP son cuestiones de forma. Tenemos toda una estrategia jurídica para que se puedan restituir los dos tercios por la vía jurídica. Estamos atados de manos, pero eso no quiere decir que no vamos a proponer, que no vamos a fiscalizar. Si piensan que estamos aquí haciendo nada, están equivocados, tenemos un mandato y una convicción para con el país.

¿Cómo ve a la justicia en el país, necesitará una reforma?

Tiene que haber una reforma a la justicia, no puede ser una opción. Hay que armar una estrategia al respecto. La justicia en este momento es la justicia manoseada que responde al MAS. La manipulan a su gusto y antojo y es una vergüenza cuando se decide liberar todos los procesos contra Evo y su cúpula.

¿CC confía en el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH?

Hablar de confianza total es complejo cuando este equipo de expertos llevó a cabo una revictimización terrible a Casimira Lema. Una organización de Derechos Humanos tiene que tener muchísimo más cuidado. Esperamos que sea imparcial, que escuchen a todos, que sea una investigación seria, que dé con los responsables de cualquier crimen de lesa humanidad, de violación a los derechos humanos. No debe haber impunidad, pero tampoco persecución.

Usted integra la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, ¿cuál es la agenda pendiente?

Lo primero que tenemos ahora en agenda es que la nación Q’ara q’ara se proclamó como nación y no hay un reconocimiento de parte del Estado. Pedimos que se los pueda incluir en la nueva normativa del Tribunal Supremo Electoral, no hubo respaldo del MAS en ese sentido.

La comisión también ve el tema cultural y patrimonial. Hay financiamiento de la cooperación internacional para proyectos de economía naranja, desarrollo gastronómico, turístico, restauración del patrimonio, que no se puede ejecutar. Estamos pidiendo los informes al Ministerio de Planificación para analizar en qué van esos créditos, sin duda la economía naranja será un pilar fundamental para el desarrollo del país y para la reactivación económica.

¿Cómo se va a encarar la lucha contra la violencia a la mujer? ¿Cuáles son las propuestas?

La primera gran propuesta que tenemos es la fiscalización de la Ley 1173, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Hay que hacer una evaluación a fondo también de la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres y de la Ley Integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Nos toca pelear presupuesto, trabajar leyes. Creo que tener 20 mujeres en el Senado es bueno, espero sea una ventaja.