«Estamos inconsolables»: el ruego de Yadhira Carrillo a Leticia Calderón

La actriz volvió a insistir en que los hijos de Juan Collado lo visiten en la cárcel

Pese a que Leticia Calderón ha asegurado que Juan Collado no convivía tanto con sus hijos, Carlo y Luciano, Yadhira Carrillo sostuvo su versión sobre la cercanía entre el abogado y los pequeños e hizo un ruego a la actriz para que les permita visitar a su padre en la cárcel.

Collado se encuentra desde el 9 de julio de 2019 en el Reclusorio Norte de la capital mexicana y desde entonces no ha visto en persona a sus hijos.

En una reciente entrevista, Carrillo lamentó que su esposo no haya podido ver a los pequeños.

“Es muy difícil para toda la familia, nosotros estamos inconsolables, no hay consuelo, obviamente el de Dios, pero aquí estamos. Juan está muy triste, los necesita muchísimo, necesita ver a sus chiquitos, esto nunca le había pasado y esto lo tiene mal”, aseguró, según la información publicada en TV Notas.

Carrillo aprovechó la entrevista para hacer un llamado a la actriz.

“Yo invito a nuestra amiga Lety Calderón que todo lo deje en manos del abogado de Juan. Para que los chiquitos puedan rápidamente ver a su papá. Ya que esa sería la carta de Santa Claus para mi esposo, porque para él, lo más importante son sus hijos. Antes que otra cosa o que yo”.

Carrillo insistió en que Collado “ha sido un gran padre, les ha dado todo, al igual que Lety, gracias a su trabajo. Sería precioso que pudieran venir a ver a su papá. Si se puede y se lo pedimos encarecidamente, porque ha sido un padre muy presente, él antes de hacer sus ejercicios los llevaba a la escuela, los extraña muchísimo”.

Pese a las recientes declaraciones de Carrillo, Calderón ya dijo hace meses que Collado no convivía tanto con sus hijos.

“No (lo extrañan). No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón pero es la verdad. Los entiendo porque para ellos es muy normal. No convivieron mucho con él, se fue cuando Carlo tenía dos añitos. Antes los veía una vez al mes. Después, esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa, pues no porque la escuela está a media cuadra”, comentó Lety al programa Suelta la Sopa el pasado mayo.

Calderón abundó en su explicación y dijo que sus hijos nunca se han ido de vacaciones con su papá ni han pasado una sola Navidad completa con él. “A la larga he agradecido esas ausencias porque ahorita estarían sufriendo mucho”.

De hecho, la semana pasada Calderón respondió con ironía a Carrillo. “¿Qué pasó?, yo creo que le quitaron el teléfono o algo porque no ha llamado”, comentó ante los dichos de Yadhira respecto de que Juan se mantiene en contacto con su familia.

Además dejó en claro que no es por ella que sus hijos no hayan ido a visitarlo a prisión.

“¡Es un tema que ya hemos platicado muchísimo! Por favor. Yo no sé si ustedes ya les da flojera preguntar pero a mí sí me da flojera contestar. Ya les dije que en el momento en que a mí Juan me lo requiera yo con mucho gusto le permito a los muchachos”.

Fuente: infobae.com