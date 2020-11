Este fue el detalle de la vida de la princesa Diana que Emma Corrin quiso evidenciar

La cuarta temporada de “The Crown” se estrenará este domingo 15 de noviembre

A partir del próximo domingo 15 de noviembre, Emma Corrin se convertirá en la actriz más reciente en dar vida a la princesa Diana en la cuarta temporada de “The Crown”. Y, aunque se sabía que esta interpretación sería muy diferente a las antes vistas, la actriz confirmó lo que ella aportó al personaje.

En una entrevista con el sitio de entretenimiento Radio Times, Corrin explicó que era muy importante tanto para ella, como por respeto a la fallecida princesa, interpretar la bulimia de manera muy honesta.

“Sentí que si estábamos tratando de representar la bulimia de una manera honesta, teníamos que demostrarlo; de lo contrario, es un flaco favor para cualquiera que haya pasado por eso. No creo que debamos rehuir eso conversaciones; Diana fue muy sincera sobre su experiencia con la bulimia, y eso es algo que admiro mucho de ella”, compartió.

La actriz fue muy meticulosa en su representación y de acuerdo con una entrevista con la revista Variety, la actriz investigó mucho acerca de los desórdenes alimenticios para poder traerlo a la pantalla.

La actriz quiso retratar la bulimia que la princesa sufrió durante su matrimonio (Foto: Ollie Upton/Netflix)

“No se puede hacer justicia a todo lo que estaba experimentando sin incluir eso. Era muy sintomático de la confusión emocional y todas las emociones reprimidas que estaba sintiendo”, mencionó a la revista.

En una entrevista hace 25 años, la misma princesa se refirió a esta enfermedad como algo sintomático de su matrimonio, pero algo que la gente volteó para referirse a ella como una persona inestable.

Las presiones de un papel como este

Pero esta decisión no fue tomada muy a la ligera, pues en un principio Corrin sintió toda la presión que el personaje traía consigo, una situación que en un principio no le daba una libertad creativa.

“Al principio estaba muy atemorizada, escuché mucho el ruido, escuché todas las voces y rápidamente me frustré y me asusté mucho y pensé: ‘Esto en realidad no me da nada con qué trabajar’. Entonces tuve que ponerme una venda en los ojos y hacer lo mío”, describió la actriz a E! News de su decisión de ignorar a la crítica.

Corrin expresó su entendimiento si los hijos de Diana deciden no ver su interpretación (Foto:Des Willie/Netflix)

Además de esto, cuando Corrin leyó el guión y se dio cuenta de que tenía la libertad de jugar con la caracterización, esto le dio la paz mental que necesitaba para sumergirse en una actuación con la que ella se sintiera cómoda.

“Me di cuenta de que este es un personaje que estoy interpretando. Esta es la versión de Diana de ‘The Crown’. Puedo aportar mucho de lo que quiero hacer con esta parte. Todo lo que resuena en mí. Eso realmente lo cambió y aunque no quita la presión y la responsabilidad que siento, hizo que fuera más manejable hacer el papel”, agregó.

Por otro lado, Corrin sabe que la historia y el personaje que interpretó está lleno de complicaciones y que tuvo un final desastroso. Y, cuando fue cuestionada acerca de si cree que los hijos de la princesa, el príncipe Harry y el príncipe William, verán el show, ella entiende si no lo hacen.

“Trato de no pensar en eso porque creo que es una especie de pendiente resbaladiza. No sé si lo verán o no. Espero que, si lo hacen, lo disfruten y aprecien nuestras actuaciones exactamente como eso: como actuaciones, como interpretaciones de personas que están en el ojo público. Pero espero que tampoco lo vean si no quieren porque es comprensible que sea difícil”, finalizó.