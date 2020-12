“Estoy muy feliz de que tengamos nuestro propio superhéroe”. Michelle Yeoh celebra la llegada de Shang-Chi al Universo Marvel

No cabe duda de que, desde que llegó el boom de las películas de superhéroes en 2008 de la mano de la ‘Iron Man’ de Jon Favreau, los grandes estudios han puesto pequeñas —muy pequeñas— piedras para fomentar la inclusión de colectivos infrarepresentados en sus largometrajes; y una de las próximas aportaciones a la causa de Marvel Studios será ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’.

La actriz Michelle Yeoh, conocida por sus roles en títulos como ‘El mañana nunca muere’, ‘Tigre y dragón’ o ‘Star Trek: Discovery’, ha celebrado de este modo el desembarco del personaje asiático en el universo cinematográfico de La casa de las ideas durante una entrevista con BBC News.



«Estoy muy, muy feliz de que finalmente tengamos nuestro propio superhéroe. Tienes a Pantera Negra, tienes incluso a Hulk, Thor, la Viuda Negra… Al fin, sí. ¡Shang-Chi!».

Anteriormente, la intérprete no dudó en comparar el calado potencial que podría tener ‘Shang-Chi’ con el del éxito ‘Crazy Rich Asians’ en términos de representación.

«Cuando salió ‘Crazy Rich Asians’ cambió el mapa. Cambió totalmente el modo en que los asiáticos eran vistos y representados. Ya no éramos invisibles. No éramos tan sólo un detalle. Éramos representados representados de un modo realmente contemporáneo. No sólo en obras de época o volando por los tejados o algo así, pero de una forma que las niñas y los niños pequeños podían ver y decir, ‘Oh, Dios mío, puedo verme reflejado ahí’. Eso es muy, muy importante».