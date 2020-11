Eva Copa espera decisión orgánica del MAS para ser candidata a la alcaldía de El Alto y suma apoyo en Facebook

Eva Copa, expresidenta de la Asamblea Legislativa, agradeció este martes, el apoyo de la población alteña y de las organizaciones sociales por apoyar a su precandidatura a la Alcaldía de El Alto y dijo que esperaba la decisión orgánica del Movimiento Al Socialismo (MAS), para iniciar su campaña oficial.

“Tengo muy buena relación con varias organizaciones sociales, pero sobre todo con el pueblo alteño. Me siento feliz de no haberlos decepcionado. Por eso, creo que la gente me saluda y apoya en todo momento, lo que me da fuerza de seguir en campaña. Estaría eternamente agradecida con todo el pueblo alteño si es que llegara a ser candidata. Les pido la unidad y la reconciliación para trabajar todos para el desarrollo de nuestra ciudad”, dijo Copa.

En la red social Facebook hay seis páginas diferentes hechas por fans que la ensalzan y la lanzan para alcaldesa de El Alto: Eva Copa alcaldesa de El Alto futuro seguro, Eva renueva El Alto, Eva Copa renueva El Alto, Eva Copa alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa alcaldesa y Mónica Eva Copa Murga, este último tiene 29 fans que la siguen.

Sobre la decisión final de quién debería ser la o el candidato a la alcaldía por el MAS-IPSP en El Alto, Copa aseguró que esa determinación corresponde a las organizaciones sociales y al pueblo alteño, que tiene alrededor de un millón de habitantes, por lo que espera con tranquilidad y siempre guardando una conducta orgánica.

“Será nuestro hermano Evo Morales quien venga para que, conjuntamente a las organizaciones sociales, se llegue a consensos para tener a los mejores hombres y mujeres que representen a la ciudad de El Alto. Voy a esperar la decisión orgánica”, aseguró.

Desde agosto pasado, Copa abrió la posibilidad de ser candidata del MAS a la alcaldía de El Alto. Desde ese entonces, consideró un “fracaso total” la actual gestión municipal de Soledad Chapetón, de Unidad Nacional (UN).