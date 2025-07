Violenta patada de un caballo en la calle deja a un niño luchando por su vida en un hospital, según poblador de Riberalta

“Lo llevaron de emergencia, ahora se encuentra en el materno infantil, hemos llamado a la Policía, vinieron los policías y ahora estamos a la espera que venga Pofoma (Policía Forestal y de Protección al Medioambiente). (Los dueños) tienen que hacerse cargo”, agregó.

El vecino espera que los propietarios del caballo asuman los gastos médicos del niño y cuestionó que este tipo de animales circulen por la calle.

“La familia (del niño) es de escasos recursos. Yo he llamado (al dueño), me mandó un audio y ojala que se haga cargo de lo que le ha pasado al niño, sino se tendría que tomar instancias judiciales ya que no puede ser que estos animales estén sueltos”, agregó.