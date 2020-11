Evo descubre que le robaron títulos de su casa, de un terreno y de un vehículo tras retornar a su vivienda en Cochabamba

El exmandatario Evo Morales, tras retornar a su domicilio en el barrio Villa Victoria en Cochabamba el sábado, denunció mediante sus redes sociales que descubrió que le faltaban títulos de propiedad de algunos inmuebles, por lo que pidió que se los devuelvan.

“Anoche, de retorno en mi casita de Cochabamba, que golpistas no incendiaron por intervención de mis vecinos, descubrí que me robaron los títulos de propiedad de mi casa, de mi terrenito en el Trópico y de un vehículo 1978, pido que me los devuelvan. No soy vengativo ni rencoroso”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

El sábado, Morales retornó a su casa bajo la bienvenida de los vecinos de la zona que lo recibieron con guirnaldas, wiphalas y banderas del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Gracias a los vecinos de la OTB Villa Victoria, en Cochabamba por tan emotivo recibimiento: Las palabras de los representantes de vecinos, el poema que me dedicó el joven Inti Rojas y los abrazos de las hermanas y hermanos, todo lo llevo en mi corazón”, tuiteo Morales.

El 10 de noviembre de 2019, la vivienda del líder del MAS fue saqueada y destrozada por manifestantes horas después de que la exautoridad renunciara a la Presidencia del Estado por los conflictos postelectorales.

El exmandatario retornó al país desde su asilo político en Argentina el 9 de noviembre, un día después de la posesión de Luis Arce a la Presidencia.

Fuente: La Patria