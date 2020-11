Evo, libre de culpa por bloqueo a oxígeno; van por caso estupro

El expresidente Evo Morales. ARCHIVO

Fuente: Opinión

El expresidente Evo Morales fue declarado libre de culpa por el bloqueo a camiones de oxígeno durante los conflictos por la prolongación de la fecha de las elecciones, en agosto, sin embargo, aún debe enfrentar la investigación por una acusación por estupro.

El Ministerio Público de Oruro rechazó la denuncia contra Morales y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad y Bartolina Sisa por impedir el paso del oxígeno medicinal y provocar la muerte de al menos una treintena de personas en medio de la pandemia por el coronavirus COVID-19. Fueron acusados por el Comité Cívico de Oruro por atentado contra la salud pública, destrucción y deterioro de bienes del Estado, según el fiscal Aldo Morales.

El abogado Andrés Zúñiga, citado por Urgente.bo, informó que fueron notificados con la determinación.

Entre tanto, activistas, a la cabeza de María Galindo, pidieron de rodillas a la Fiscalía que llegue a esclarecer las denuncias que hay en su contra.

“No se puede tapar el sol con un dedo, no pueden pretender proteger a los jerarcas, ministros y demás autoridades de una verdad. He venido con mucho respeto a pedir de rodillas la investigación por el delito de estupro continuo cometido por el expresidente Evo Morales, si lo pido es porque las mujeres, niñas, jóvenes de 14, de 15, de 13, de 12 años no pueden ser una mercancía para sus familias y tampoco pueden ser un juguete sexual para ningún caudillo”, dijo Galindo a ERBOL.

Morales ya tiene dos denuncias en su contra por el delito de estupro. Una fue presentada ante la Fiscalía de Cochabamba y otra se procesa en Tarija, donde la víctima también habría tenido un hijo con el exmandatario, según la querella presentada por el exviceministro Guido Melgar.

Galindo también pidió la modificación de la Ley 348 para eliminar la violencia contra las mujeres.