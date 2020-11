Evo pide ganar 7 gobernaciones y 300 alcaldías para «blindar» el gobierno de Arce

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El exmandatario Evo Morales pidió este sábado a todas sus bases de las organizaciones sociales ganar en siete gobernaciones y 300 alcaldías del país en las próximas elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021, con el fin de “blindar” el gobierno de Luis Arce y el “proceso de cambio”.

“Una de las tareas que tenemos para defender nuestro proceso de cambio y para cuidar a nuestro presidente Lucho (Arce) es ganar la mayor cantidad de las gobernaciones y las alcaldías de toda Bolivia (..) Mínimamente hay que ganar 7 gobernaciones de las nueve que hay y las alcaldías, mínimo 300, que es el mejor blindaje para defender nuestro proceso de cambio”, demandó a las organizaciones sociales, que participan del ampliado nacional hoy en Cochabamba.

Dijo que están reunidos para definir la estrategia y no para elegir candidatos ni candidatas, porque ya no hay tiempo, ya que las inscripciones son el próximo 17 de diciembre.

“Aquí estamos reunidos para eso, yo quisiera un debate amplio ideológico, programático y de evaluación, pero no hay tiempo hermanos y hermanas, aquí no hemos venido a elegir ningún candidato ni candidata. Saben hermanos y hermanas me informan que el 17 de diciembre hay que inscribir no hay tiempo, me asusta, las federaciones, confederaciones, los sindicatos, las direcciones departamentales, es cuestión de movilizarnos inmediatamente, estamos a menos de un mes para inscribir candidatos y candidatas”, señaló.

Insistió que por eso se convocó a este encuentro de emergencia del MAS IPSP, que busca debatir y organizarse con el único objetivo de ganar las elecciones subnacionales del próximo año.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió ayer a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para establecer el régimen transitorio para la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales del domingo 7 de marzo.