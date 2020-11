Exportaciones de Bolivia superan los $us 5.000 millones; un 27% menos que en 2019

Las ventas externas bolivianas sumaron $us 5.441 millones, un 27% menos a lo registrado en el mismo período de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística, procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Por su parte, las importaciones totalizaron $us 5.610 millones; es decir, un 31% menos que en igual lapso del año pasado. Esos valores dan como resultado un saldo comercial negativo de $us 168 millones.

Los principales países de destino de las exportaciones nacionales fueron Brasil, con una participación del 17% sobre el total exportado, seguido de Argentina, con el 16% e India, con el 8%. En tanto, los principales proveedores para el país fueron China representando el 23% sobre el total importado, Brasil (17%) y Argentina (10%).

​Una mirada a los no tradicionales

El IBCE recomendó al Gobierno y a las entidades empresariales fomentar las exportaciones no tradicionales como una medida clave para reactivar el motor de la economía seriamente afectada por la caída de todas las ventas al exterior.

«Hoy más que nunca debemos pensar en fomentar esa exportaciones para no depender de los pocos recursos naturales extractivos y no renovables, como el gas natural y los minerales», dijo el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez.

La pandemia de coronavirus provocó, entre marzo y octubre de este año, cuarentenas rígidas que prácticamente han paralizado la economía de todo el mundo, una realidad que también golpeó al país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el IBCE.