Jeanine Áñez cambió su perfil en Twitter, poco después de que Luis Arce juró como Presidente del Estado. Se presentó como “Ex Presidenta de Bolivia”.

“Ex Presidenta de Bolivia. Orgullosa mamá de Carolina y José Armando. Amo los animales. Estoy convencida que cuando nos juntamos no existen los imposibles”, escribió en su perfil.

Añez aparece ahora en una fotografía mostrando su cariño por los animales. La exmandataria -durante su gestión presidencial- adoptó perros que exhibió en redes sociales, en distintas ocasiones.

Retornó el sábado a su natal Beni y residirá en la ciudad de Trinidad.

“He vuelto al Beni, a mi hogar, los que hoy me están acosando, tendrán tiempo. Aquí me quedo, a seguir aportando desde el lugar que me toque, tengo causas, defenderé los bonos y la democracia”, escribió el sábado en Twitter.

