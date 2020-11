Fabol quiere fútbol, pero «se tiene que conciliar»

Página Siete / La Paz

David Paniagua, representante de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), señaló que su gremio apoya el retorno del fútbol nacional, pero también considera que antes se tiene que conciliar las cuentas con los jugadores.

“Queremos que vuelva el torneo. En la anterior reunión acordamos que exigiremos en todas las instancias y a las autoridades para que el fútbol vuelva, porque es el único país en que no hay actividad, por eso haremos gestiones ante la Conmebol y la FIFA”, declaró.

Añadió que el tema de las deudas no será un impedimento para que el campeonato Apertura se reanude, pero “se tiene que conciliar”.

Apuntó que no se permitirá que vuelva el fútbol con 12 o 13 clubes. Considera que todos los equipos tienen que jugar lo que resta del certamen que fue interrumpido por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Nosotros no fuimos intransigentes en esos temas, queremos que los jugadores cobren y ese trabajo se lo hará previamente”, apuntó.

Se refirió al club San José, a cuyos futbolistas les deben desde la gestión pasada e indicó que se tiene que buscar una solución conjunta al tema.

“Ahora no se puede presentar demandas porque no hay quien responda. Los dirigentes que asistieron al congreso están cuestionados, no tienen poder de representación. La gente del tribunal de honor tampoco puede resolver el problema, es algo que se tiene que solucionar entre todos”, dijo.