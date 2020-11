Facebook incluirá opciones para añadir movimiento en las fotos

Cuando subimos una foto a Facebook se queda en nuestro perfil como una imagen estática, sin efectos de movimiento de ningún tipo, pero parece que eso va a cambiar.

Facebook está probando una función que permitirá a los usuarios incluir efectos de vídeo en las fotografías, desde zooms hasta desplazamientos laterales.

La función ha sido mostrada en Twitter por Matt Navarra, y tiene este efecto:

Here’s how Facebook’s new ‘motion effects’ feature for photo posts works… pic.twitter.com/FHqpOBbhsO

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 28, 2020