Fallo abre la ruta para liberar a la expresidenta del TSE

Fuente: Página Siete

Baldwin Montero / La Paz

Un fallo judicial abrió la ruta para la posible liberación de María Eugenia Choque, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), encarcelada desde noviembre del año pasado en el penal de Obrajes de La Paz por ser la principal investigada en el caso de fraude electoral, en los comicios del 20 de octubre de 2019.

El 28 de octubre de este año, el presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Willy Arias Aguilar le concedió “en parte” una acción de libertad presentada por su defensa contra la jueza Margot Pérez, quien había emitido una resolución que rechazó su pedido para defenderse en libertad.

El presidente del Tribunal de Justicia de La Paz Jorge Quino explicó ayer que la resolución 455/2020 que emitió Pérez no tomó en cuenta un certificado sobre el estado de salud de Choque, motivo por el que Arias decidió emitir el fallo que otorga “en parte” la acción de libertad en beneficio de la expresidenta del TSE.

“La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, hoy constituido en Tribunal de Garantías, concede en parte la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte en representación sin mandato de María Eugenia Choque Quispe en contra de la autoridad accionada, la doctora Margot Pérez, por lo que determina dejar sin efecto en parte la resolución 455/2020”, señala la determinación de Arias.

En el mismo documento se menciona que Choque padece de “diabetes mellitus tipo 2, incurable”, argumento que la jueza Pérez debió tomar en cuenta.

Arias otorgó además un plazo de 72 horas para que la jueza emita otra resolución en la que tome en cuenta el informe médico sobre el estado de salud de la expresidenta del TSE. Quino dijo que la decisión podría o no ser favorable a Choque.

Hace dos semanas, cuando aún se encontraba en Argentina, el expresidente Evo Morales demandó que se levante la acusación de fraude electoral y el lunes, en su primer discurso tras retornar al país luego de un año, demandó a las autoridades judiciales que “hagan un acto de justicia con los miembros del Tribunal Supremo Electoral y tribunales electorales departamentales”.

Choque es procesada por fraude electoral junto con los otros exvocales del TSE que condujeron los comicios hace un año, en un proceso que fue abierto después de que un análisis de integridad electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que en 2019 hubo “manipulación dolosa” de resultados y “parcialidad de la autoridad electoral”.

Los exvocales Antonio Costas y Lidia Iriarte ya se beneficiaron antes con medidas sustitutivas, mientras que Édgar Gonzales, Lucy Cruz e Idelfonso Mamani aún continúan con detención preventiva.

En una de sus últimas declaraciones desde su encierro en el penal paceño, la expresidenta del TSE insistió en que no hubo fraude electoral en los anulados comicios de 2019.

“Me mantengo desde que me tomaron la declaración, cuando fui detenida en noviembre, me mantengo, no hubo fraude electoral”, aseveró en declaraciones a la red de televisión ATB.

Consultada sobre los pronunciamientos de Morales en su favor, respondió: “No puedo dar ninguna otra declaración”.