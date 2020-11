Firefox presenta versión que solo carga sitios con HTTPS

Muchos de los sitios web que visitamos a diario ya son HTTPS, pero hay millones que aún no tienen ningún certificado de seguridad, y esos tendrán que darse prisa si quieren seguir teniendo algún tipo de visibilidad en la web.

Además de perder posiciones en Google, los sitios sin https enfrentan ahora otro problema: Firefox puede dejar de mostrarlos, ya que la nueva versión 83 cuenta con un modo «solo htttps».

Firefox 83 intentará cargar todos los sitios web a través de HTTPS o mostrará un mensaje de error en sitios que solo admitan el protocolo HTTP, pero de forma predeterminada, la nueva función estará deshabilitada. Será posible activarla desde la página de Opciones de Firefox, en la sección Privacidad y seguridad, y luego buscando la configuración del «Modo solo HTTPS».

Según Mozilla, la nueva función funciona al intentar encontrar la versión HTTPS de cualquier sitio web, incluso si el usuario ha accedido al sitio escribiendo o haciendo clic en un enlace HTTP.

Si Firefox no puede actualizar automáticamente un sitio a una conexión HTTPS, el navegador mostrará un error al usuario y le pedirá que haga clic en un botón para confirmar que desea acceder a un sitio web a través de una conexión HTTP anterior.

La nueva función, explicada en support.mozilla.org, del modo solo HTTPS también se puede habilitar o deshabilitar haciendo clic en el icono de candado en la barra de direcciones y seleccionándolo en el panel desplegable que aparece.

Mozilla cree que HTTPS será el estado de navegación predeterminado en el futuro, por lo que esta función, en teoría, no tendrá mucho sentido dentro de pocos años. De momento solo ejerce presión para quienes aún no han instalado el certificado, pero cuidado al hacerlo con Let´s Script, ya que los android 7.0 y anteriores no podrán abrirlos a partir de 2021.