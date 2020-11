Fotoperiodista agredido por afines al MAS en Mairana exige justicia

Trabajadores de la prensa durante una cobertura informativa. | Foto ilustrativa |

Los Tiempos Digital

LA PAZ |ANF – El fotoperiodista David Sapiencia de la «Revista Social Valles» de Mairana, municipio de Santa Cruz, fue agredido en agosto por una turba de bloqueadores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) mientras realizaba su trabajo profesional en la carretera Santa Cruz – Cochabamba. Sapiencia, quien quedó con secuelas por una pedrada que recibió en la cabeza, exige justicia ya que el proceso penal que inició corre el riesgo de archivarse.

La medida protagonizada por sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) rechazaba la postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre.

El miércoles 5 de agosto de este año, el fotoperiodista quedó herido cuando tomaba imágenes del primer día de bloqueo, cuando 80 personas entre varones y mujeres cerraron la circulación peatonal y vehicular con palos, troncos y piedras sobre la carretera.

Sapiencia, tras ser atacado con palos y piedras por un grupo de 30 personas, resultó con hematomas en todo el cuerpo y recibió 20 puntos de sutura en la cabeza para cerrar su herida. Además, perdió su equipo de trabajo y su celular. Tras el incidente, David logró alejarse del lugar trasladado en una motocicleta hasta el hospital municipal de Mairana.

Los médicos de emergencias pidieron una tomografía para valorar su situación, pero se tuvo que esperar hasta el día siguiente porque el examen sólo era posible en la ciudad de Santa Cruz.

«El resarcimiento de daños no hay cómo porque la señora no ha sido arrestada hasta el momento, mi cámara fotográfica que junto a accesorios tiene un valor de más 5 mil bolivianos y un poco de daño a mi vehículo, nada de eso va ser posible si no es detenida la señora o preste sus declaraciones», lamenta Sapiencia.

Teme que su caso quede archivado al no haber avanzado nada y nadie se haga cargo del resarcimiento de los daños. «El abogado me dice que lo que corresponde de aquí en adelante si no se la ve a la principal agresora o no se la encuentra por la zona, es pedirles un informe a la Policía y la Fiscalía para que se emita una orden para sacar unos tres edictos de prensa a nivel nacional, para que yo continúe con el proceso, si no hago esto ya faltan pocos días para que mi caso quede archivado y quedará en nada», dice con resignación.

La pedrada le dejó secuelas como mareos y jaquecas por lo que exige justicia a las autoridades en su demanda por tentativa de homicidio. «En mi recuperación gasté más de 500 dólares y seguimos gastando. Si pillo a la señora para hacerla detener tengo que pagarles a tres policías unos 600 bolivianos, de oficio no lo hacen porque la señora es muy agresiva», indica.

David es un fotoperiodista que trabaja para medios nacionales e internacionales y en su condición de independiente apoya al trabajo de diarios y otros medios con reportes desde Mairana. Su revista impresa pasó a ser digital por efecto de la pandemia y para llegar a más lectores. Como consecuencia de la agresión que recibió hizo una pausa en su labor por más de un mes para recuperarse.

El ejecutivo electo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, Jesús Aponte, indicó que es preocupante que la demanda de David Sapiencia no haya avanzado hasta el momento, además que existen otros casos de colegas que «tampoco llegan a un buen puerto, siempre prima las influencias y el compadrerío, todo eso se tiene que acabar».

Agrega que se espera que los reclamos de esta instancia de la prensa tengan eco a nivel departamental y nacional. «Que la demanda de David, de los colegas de Unitel y Tamara Gutiérrez de Samaipata y otros que sufrieron agresiones estén incluidas en esta investigación, al igual que la demanda internacional ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Ojalá tengamos esa respuesta para sentar un precedente y que de una vez por todas el trabajador de la prensa, el periodista, sean respetados como tal y haga su trabajo con la libertad que merecen».

Sostiene que no es la primera vez que ocurre este tipo de agresiones a trabajadores de la prensa, y que se contabilizan una decena de periodistas agredidos en Santa Cruz, durante el cumplimiento de su trabajo. «Pedimos una vez más a las autoridades nacionales dar la garantía a los trabajadores en diferentes puntos del país, como en Santa Cruz y las provincias», manifiesta.

A principios de este año, según el comunicador, desconocidos ingresaron en su casa y provocaron destrozos en su vehículo como represalia por los informes periodísticos que enviaba a medios nacionales.