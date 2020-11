Gente del MAS insiste en sacar de cargos públicos a funcionario a quienes consideran “pititas”

Fuente: Radio Fides

Gente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), exige respeto a los candidatos de los diferentes movimientos sociales y que no haya más “pititas” designados en los cargos de Gobierno. El dirigente Carlos Plaza, aseveró que continuarán su protesta “hasta que se respete el trabajo y sacrificio de las bases del proceso de cambio”.

“No se va a permitir que ninguna persona sea designada de la ciudad de La Paz a dedo, tampoco si esa persona ha militado en partidos de derecha”, afirmó a tiempo de indicar que Henry Boris Vargas Camacho designado en un cargo por el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina es supuestamente hermano de un exviceministro del gobierno de Jeanine Áñez.

“Acá están los compañeros de base, militantes del instrumento político que no van a permitir (más designaciones así). Esto no es una toma, es solamente una protesta donde se va hacer conocer bajo un documento que no se va a permitir esto”, agregó.

Asimismo, acusó a los exministros de Evo Morales haber “manoseado” las instituciones públicas en Santa Cruz.