George Clooney dio detalles de cómo y por qué les regaló un millón de dólares a cada uno de sus mejores amigos

El actor también recordó el momento en que creyó que moriría por un accidente de motocicleta, y lo que hicieron los transeúntes mientras él yacía en el piso y clamaba por un médico que lo atendiera

George Clooney confirmó los rumores de que regaló USD 1 millón a cada uno a sus 14 amigos más cercanos en 2013.

Hace unos años, el mejor amigo de Clooney, Rande Gerber, sorprendió al revelar que el ganador del premio Oscar había invitado a su grupo de amigos a cenar y los sorprendió a cada uno con una maleta que contenía USD 1 millón en efectivo. Esto fue mucho antes de que Clooney, Gerber y otro socio comercial vendieran su marca de tequila Casamigos por mil millones de dólares.

En una reciente entrevista de GQ que lo tiene de portada, Clooney, de 59 años, dijo que cuando decidió regalar todo ese dinero a sus amigos, estaba soltero, envejecía y no esperaba tener una familia. El actor y director ahora está casado con la abogada Amal Clooney y es padre de los gemelos Alexander y Ella de 3 años.

“Y pensé, lo que sí tengo son estos tipos que, durante un período de 35 años, me ayudaron de una forma u otra”, recordó. “He dormido en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron cuando necesitaba ayuda a lo largo de los años. Y los he ayudado a lo largo de los años. … Y pensé, ya sabes, sin ellos no tengo nada de esto”.

Clooney también confirmó la parte de la historia sobre las maletas y dijo que eran de la marca equipaje de alta gama Tumi.

“Simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos están en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando que me atropelle un autobús?”, explicó en la edición especial “Men of the Year” de GQ.

Clooney también reflexionó sobre lo que pensó que serían los momentos finales de su vida a raíz del accidente de motocicleta que sufrió en Sardinia, Italia, en 2018. “Cuando golpeé el suelo, mi boca, pensé que todos mis dientes estaban rotos. Pero era vidrio del parabrisas”, recordó el director. Cuando se le preguntó si pensó en algo mientras volaba por el aire, respondió: “Pensé que esto era todo y que no iba a volver a mis hijos de nuevo”.

Amal Clooney desde entonces le ha prohibido a su esposa andar en motocicleta.

El actor contó que estaba tendido en el suelo en los brazos de su amigo, su socio Grant Heslov, y pensar que esos fueron sus últimos momentos.

“Estaba en el suelo. Realmente gritaba. Grant les gritaba a todos que buscaran una ambulancia, y recuerdo que todos salieron de sus autos, se detuvieron en medio del calle, y todas estas personas vinieron y se pararon a mi lado y simplemente sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar videos”, compartió.

«Es algo gracioso. No soy un tipo cínico, y realmente tiendo a mirar la vida y tratar de encontrar lo bueno en todo. Pero nunca olvidaré el momento en que lo que pensé que podrían ser mis últimos momentos fue para todos los demás una pieza de entretenimiento «, añadió.

En el reportaje de portada de GQ, también habló sobre su amor por Amal, diciendo que cuando se conocieron pensó que su vida estaba “plena”. “No sabía lo vacío que estaba hasta que conocí a Amal. Y luego todo cambió”, afirmó.

En cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus, la estrella de Hollywood ha estado cuidando a sus dos hijos, especialmente porque su hijo, Alexander, tiene asma y, por lo tanto, corre un mayor riesgo si alguna vez contrae COVID-19.

“Me corto el pelo y le corto a mis hijos y los baño, limpio con la aspiradora, lavo la ropa y lavo los platos todos los días”, relató. “Me siento como mi madre en 1964. Ya sabes, entiendo por qué se quemó el sostén”, bromeó.

