Gracias @SecPompeo por la comunicación telefónica para expresar sus felicitacion…

...O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce , sofreu um atentado com dinamite na noite desta quinta-feira (5), em La Paz. Segundo...

www.cartacapital.com.br | 9 hours ago

...O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, sofreu um atentado a dinamite nesta sexta-feira 6, informou porta-voz do Movimento ao... nosso próprio presidente eleito, Luis Arce, se reunia. Estamos muito preocupados com o que está acontecendo", disse o representante do partido em...

Compartido: 12.8K