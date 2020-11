Gritan ¡Paramilitar! a Iván Duque, éste frena su paso y refuta ¿Por qué me dices paramilitar si no lo soy?

El presidente colombiano Iván Duque pasó este domingo un incidente con un grupo de personas, quienes, al salir de la Casa Grande del Pueblo en La Paz, le acusaban de ser paramilitar, en alusión a la muerte de varios líderes sociales, supuestamente en manos de grupos paramilitares.

Duque se retiraba de la Casa Grande tras asistir al almuerzo ofrecido por el nuevo presidente lLuis Arce. Varias cámaras filmaban la salida del mandatario y ante algunos reclamos sobre la muerte de líderes sociales se acercó dispuesto a dialogar brevemente con un grupo de personas.

Luego se alejó y salía por delante escoltado por su seguridad. Al tomar las gradas de bajada, unas personas le gritaron “¡Paramilitar, paramilitar!”. El mandatario frenó su andar, volvió sobre sus pasos y refutó a la persona que lo había identificado.

“¿Por qué me dices paramilitar si no lo soy?”, le preguntó de forma vehemente, mientras era filmado por una cámara que no pudo registrar el audio de aquella conversación.

Sí se escuchó la voz de otra persona desde arriba que le decía que el gobierno es injusto con la muerte de más de 700 líderes sociales asesinados.

“¿Te digo algo? Los están matando los mismos carteles de las disidencias”, respondió con el dedo que sentenciaba su afirmación. Luego se alejó escoltado por su equipo de seguridad en medio de gritos que acusaban al gobierno colombiano de ser el autor de varios asesinatos.

