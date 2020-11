Grupo de Rescate de la Gobernación cruceña supera las 1.800 misiones de labor humanitaria

Uno de los objetivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es fortalecer las capacidades de prevención orientadas a reducir y eliminar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos que afectan a la seguridad ciudadana, además de brindar atención en las emergencias de eventos adversos de índole natural o provocados por la mano del hombre.

En este sentido, esta tarea importante y a la vez heroica la ha venido desarrollando de manera destacada el Grupo de Rescate de la Gobernación (GRG), que conforma la Dirección de Gestión, que se creó hace 10 años y cuya función constituye la labor humanitaria más significante que cumple el Gobierno Departamental, para brindar los primeros auxilios, salvar vidas, recuperar cuerpos desaparecidos, combatir el fuego, realizar evaluación de daños, distribuir ayuda humanitaria con absoluta eficiencia y honestidad, entre otras acciones

«Hace 10 años, un 15 de noviembre de 2010 este grupo de rescate fue creado con el lema «Vida, trabajo y compromiso por Santa Cruz», una frase que aún es la guía de ese trabajo comprometido para prestar ayuda y atención a la población en todo lo que se refiere a emergencia y promover una cultura de prevención», destacó Tatiana Añez, directora del COED.

Añez agregó que durante la presente gestión sus esfuerzos han sido determinantes en las diferentes contingencias que han sucedido en el departamento, como incendios, inundaciones, sequías, así como también durante esta emergencia sanitaria por la que aún estamos atravesando en el departamento.

Por su parte, el director de Gestión de Riesgo, Juan Carlos Ibáñez, informó que, gracias a las tareas de emergencia de este grupo, hasta el momento se han recuperado 124 cuerpos de ahogados, se ha rescatado y salvado a la vida a 76 personas, algunas de estas de la comunidad ayorea que se habían perdido en los montes; además, se tienen registrados 656 casos de apoyo paramédico, 550 de incendios forestales, 62 de evacuación, 48 de accidentes de tránsito, 106 de sanitización de Covid-19, 14 de incendios estructurales y 28 de rescates de animales, entre otros, superando en total más de 1.800 misiones.

“Son personas que se dedican íntegramente a este trabajo, ellos no tienen fines de semana, no tienen vacaciones, trabajan el tiempo continuo porque los desastres naturales no tienen fecha definida”, subrayó el teniente coronel.