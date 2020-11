Hallan muerto a un hombre con más de 15 puñaladas a un lado de la carretera bioceánica

El cuerpo sin vida de un hombre que presentaba al menos 15 heridas con cuchillo en diversas partes del cuerpo fue encontrado hoy por policías a un lado de la carretera bioceánica, de Pailón.

Según informes de agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (Felcc), de esa localidad, el cuerpo yacía entre medio de arbustos a un lado de la vía asfáltica inmediaciones de la entrada a la propiedad agrícola Baru. Los agentes procedieron al levantamiento legal del cadáver con la participación de un representante del Ministerio Público.

Hasta el momento los policías lograron verificar que el hombre al parecer fue victimado cuatro horas antes de la intervención policial, vale decir alrededor de las 7:00 de la mañana. Presentaba heridas cortantes en la región del cuello, en el pecho y otras partes. Era de tez blanca de 1,70 mts. de estatura y calzaba chinelas de color negro, polera negra y short café.

Según los cálculos de los investigadores se trata de un hombre de aproximadamente 50 años que no fue identificado, pues no tenía ninguna documentación y la Policía no descarta de que se trate de un ciudadano de nacionalidad brasileña.

Asimismo, de acuerdo a las pesquisas iniciales, todo hace presumir a los agentes que el hombre pudo haber sido arrojado en el lugar y abandonado después de haber sido asesinado.

La Policía está movilizada para esclarecer el crimen y por la violencia que utilizaron los autores no descarta que se trate de un hecho de venganza o ajuste de cuentas.