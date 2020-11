Héctor Arce dice que nunca tuvo la intención de dejar Bolivia; salió de su asilo en la residencia mexicana

El exministro de Justicia, Héctor Arce, confirmó hoy que salió de su asilo en la residencia mexicana en La Paz luego de casi un año de permanecer ahí tras los conflictos por las elecciones el 2019.

“El día martes 3 de noviembre de 2020, después de 360 días de haber estado como asilado diplomático en la Residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en La Paz, agradeciendo profundamente al Gobierno y al pueblo de Mexico, retiré mi solicitud de asilo y me reencontré con mi familia, recobrando la paz y la tranquilidad que nos arrebataron injustamente”, expresó en su cuenta de Facebook.

Aseguró que nunca tuvo intensiones de abandonar el país.

“Jamás tuve la más mínima intención de irme de la maravillosa Nación que con mucha humildad ayudé a construir durante más de una década. (…) Solamente cuando apareció el riesgo para mi vida y la integridad de mi familia, es que me vi obligado a buscar asilo, el cual no pude abandonar por el asedio judicial y policial absolutamente injusto. Yo regrese al país y me quede para cumplir mi deber. Esa decisión me costó un año de mi vida”, expresó. Aseguró que seguirá trabajando desde la militancia y la academia.

El domingo 25 de octubre, el juez primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, determinó dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia.

Arce fue encausado por el presunto fraude electoral en los comicios nacionales de octubre de 2019, debido a la posible manipulación dolosa de la votación.

La exautoridad se encontraba desde hace 11 meses en la Embajada de México, en la ciudad de La Paz y al quedar libre podría abandonar ese lugar si así lo quisiera.

Según un reporte del programa Detrás de la Verdad, la defensa de Arce argumentó que la exautoridad no fue notificada con el inicio del proceso en su contra y explicó que no tuvo acceso al cuaderno de investigaciones, siendo esos argumentos valorados por el juez.

Entre el 24 octubre y el 1 de noviembre, los jueces Román Castro, Claudia Castro y Javier Vargas anularon las órdenes de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, los exministros Juan Ramón Quintana y Javier Zavaleta, señalando que había errores procedimentales.

Lea también: Exautoridades del gobierno de Evo dejan la residencia de México en La Paz