¡Hemos posesionado a nuestro gabinete 2020! Juventud y renovación nos acompañan …

... Luis Arce , de no incluir a ningún alteño en su gabinete. "No podemos quedar marginados (…) no podemos ser más escalera", reclamaron varios...

brasil.elpais.com | 2 hours ago

...Fernández, que chegou à fronteira após participar, neste domingo, da posse do novo presidente boliviano, Luis Arce. A vitória do candidato do... Movimento ao Socialismo (MAS), partido fundado por Morales, permitiu a volta do ex-presidente. Empossado presidente da Bolívia, Luis Arce quer voar...

